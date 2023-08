Rechazan quejosos la política oficial de salud

Tras reprobar el desalojo que sufrieron de la explanada de Palacio de Gobierno la madrugada del pasado miércoles, integrantes del Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales sostuvieron una vez más que rechazan a la política de seguridad social impuesta por el gobierno de Tlaxcala, sobre la consulta médica, medicamentos, laboratorios, hospitalización, entre otros.

Los representantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”, de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Sindicato Justo Sierra, Mártires de 1910 y Alberto Juárez Blancas reprocharon la imposición de la empresa operadora de los Módulos Médicos de Salud Integral, que no es tlaxcalteca.

Insistieron en descalificar el cierre del Módulo Médico de Pensiones Civiles, al tiempo de aclarar que no van aceptar la sustitución de medicamentos de patente por genéricos; ni el servicio de atención médica de segundo nivel porque el Convenio Laboral precisa el manejo de esa prestación.

Ante los medios de comunicación, hicieron un llamado a la base trabajadora para continuar con su movimiento de resistencia que les permita que los sindicalizados gocen de sus derechos laborales, al tiempo que responsabilizaron al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros de cualquier acción que atente contra su integridad física y moral.

LA OPINIÓN POR EL DESALOJO

En conjunto, confirmaron que no hubo trabajadores heridos por el desalojo que sufrieron por parte de la policía estatal, tampoco registraron desaparición de compañeros.

Al respecto, el dirigente de la Sección 55 del SNTE, Jorge Guevara Lozada, lamentó enérgicamente la medida del gobierno estatal por desalojar a los integrantes del Frente Unido, pues su misión es defender sus derechos laborales y establecidos en los convenios. Afirmó que también le apuestan al diálogo y a la concertación en vías de una sociedad equilibrada y justa. “Los sindicatos son para poder continuar y establecer la igualdad de cada trabajador, persona”.

A su vez, Paola Mendieta Popocatl, secretaria general del Sindicato de Maestros Mártires de 1910, se pronunció por salvaguardar la integridad de cada trabajador. Vemos una situación muy complicada en la capital, pariera que más que profesores, trabajadores al servicio de la educación y burócratas, nos ven como delincuentes. No se me hace justo. Las acciones que hagamos serán tomadas en consenso, no bajar la guardia, seguir luchando

Los dirigentes de los gremios confirmaron interpondrán las demandas respectivas ante las instancias correspondientes por el desalojo que sufrieron de la explanada de Palacio de Gobierno; incluso registran avance en el proceso.

Asimismo, afirmaron que al Sindicato de Maestros Mártires de 1910, Alberto Juárez Blancas y Justo Sierra, la Confederación Regional Obrera Mexicana en Tlaxcala, los está apoyando en este proceso de conflicto por el servicio médico. Incluso, los acompañaron en las mesas de diálogo.

LA OPINIÓN DE LOS JUBILADOS

De la Unión de Jubilados y Pensionados de Tlaxcala, Marcela Suárez Luna, calificó como opresor al gobierno local, por el cambio del nuevo sistema de salud, cuando el sector de adultos mayores tiene enfermedades crónicas y otras también de importancia, necesitan de las consultas y medicamentos a tiempo.

En voz de sus compañeros las declaraciones estuvieron a cargo del dirigente de la Sección 55 del SNTE; Enrique Escobar Cortés, del “7 de Mayo”. Así como Paola Mendieta, secretaria del Sindicato de Maestros Mártires de 1910; Irma Verboonen, secretaria del Sindicato Alberto Juárez Blancas, y José Luis Hernández Torres, secretario general del Sindicato Justo Sierra.

Este Diario comprobó que alrededor del zócalo capitalino permanecieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las patrullas de la policía estatal y de la policía de género.