Recibe Tlaxcala segunda remesa de vacunas anticovid

Este miércoles a Tlaxcala llegó la segunda remesa de vacunas contra la Covid-19, que permitirán continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación y de forma prioritaria atender al personal de salud que está en la primera línea de batalla contra ese nuevo virus.

Local Recibirá Tlaxcala otras mil 950 dosis

De acuerdo con información oficial, ayer el país recibió 233 mil 385 biológicos de Pfizer-BioNtech, de los cuales mil 950 dosis de esa vacuna fueron enviadas a Tlaxcala para ser aplicadas al personal de salud, tal como lo han anunciado autoridades federales.

Los biológicos llegaron por la mañana a las instalaciones de la 23 Zona Militar, con sede en Panotla, y son 40 cajas de jeringas de aplicación, 40 cajas de jeringas de reconstitución y cuatro cajas de diluyente.

Dichas vacunas serán redistribuidas en el Hospital General de San Pablo del Monte, en el Hospital General Regional "Emilio Sánchez Piedras", en el Hospital General de Nativitas y en el Hospital General de Huamantla, todos esos de la Secretaría de Salud del estado.

Además del Hospital General de Zona No. 2, en Apizaco; el Hospital General de Zona No. 1, en Tlaxcala, y el Hospital General Sub-zona Medicina Familiar No. 8, Tlaxcala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Esta cantidad de inyecciones es menor que las recibidas la semana pasada: cuatro mil 875.

