Recuperaron empresas de Tlaxcala 50 % de las ventas

Con una recuperación de apenas el 50 % de las ventas que han registrado en años anteriores, cerrará 2020 la mayoría de las empresas socias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, estimó el titular Noé Altamirano Islas.

Lo anterior lo atribuyó a que, durante la pandemia, las empresas tuvieron que reducir la capacidad operativa entre el 70 y 80 %, así como la baja de un 10 % en la plantilla laboral, cifra que fue menor en comparación con otras entidades, además de un impacto de alrededor de 93 % en sus ingresos.

Sin embargo, destacó que el resto de las factorías no tuvo alguna afectación, esto debido a que se ubican en el sector salud, pues toda su operación fue normal e, incluso, mayor a la esperada para un año.

De igual forma, explicó que de las 125 empresas que están adheridas al centro empresarial, que en conjunto generan un estimado de 22 mil empleos formales, hasta el pasado mes perdieron alrededor de 600 plazas, aunque ya han visto una recuperación de estos lugares en hasta 15 %.

Eso sí, lamentó que aunque sea una mínima cantidad, las empresas del ramo de eventos, como son salones sociales y restaurantes, no pueden recuperarse por su capacidad operativa, aunque están abiertos algunos; además, algunos hoteles, los cuales tienen una capacidad muy baja, de ahí que han optado por no abrir todavía, pues no habría un equilibrio en sus economías y la parte de la operación.

Por todo lo anterior, reveló que algunos de los socios anunciaron el retiro momentáneo de la Coparmex, precisamente por esta parte económica que están viviendo, aunque en aras de que no se den de baja los han apoyado.

