Rescata Crescencio Tlilayatzi técnicas de tejido

El arte textil tlaxcalteca está en uno de sus mejores momentos. Las antiguas técnicas de tejido están cobrando fuerza y los artesanos saben que la reinvención es su mejor aliada si quieren permanecer en la industria de la moda. Bajo esa premisa surgió el universo textil de Crescencio Tlilayatzi Xochitemol.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN UN MISMO TELAR

Crescencio posee una tradición heredada de su familia proveniente del Barrio de Santa María Tlacatecpac en Contla de Juan Cuamatzi: “Para mí el tejido es un rescate que viene desde los papás de mis papás; soy la tercera generación en mi familia que lo practica”, comparte a los lectores de El Sol de Tlaxcala.

La historia textilera en Contla es muy larga, pero él eligió la técnica del jaspe sobre todas las demás porque la veía con sus padres desde que era niño: “Hasta donde yo sé nadie más lo hace y no quisiera que se pierda”. También pretendió hacer innovaciones en el diseño para comercializar: “Es muy importante estar al día y hacer piezas únicas sin perder la tradición, es lo que la gente exige”.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para los creadores, pues los costos de los materiales y las arduas jornadas de trabajo elevan el precio de las prendas provocando que los clientes no sean tan frecuentes. Para el entrevistado, ese ha sido su mayor reto: “Me ha costado bastante salir al mercado porque no he tenido la oportunidad. Pero hay gente que apoya bastante y me guía hacia dónde puedo presentarme, solo con invitaciones se puede lograr”.

Pese a los impedimentos que podrían surgir, asegura que cada vez que se propone algo lo logra y, por esa razón, sus ambiciones son internacionales: Mi idea es pisar Nueva York o Milán y no quito la mente de ahí. Sí lo voy a lograr.

EL ARTE DEL JASPE

En su última muestra “El arte del jaspe”, el diseñador presentó en pasarela más de 20 piezas donde reinan huipiles, rebozos, enredos y ceñidores, productos que trabajó durante dos años en su taller con la técnica ancestral del jaspe en telares de cintura y de pedal. “Yo quise hacer la pasarla para mostrarle a Tlaxcala que tiene algo que mostrar al mundo y que visualicen lo nuestro para competir con otros países”, certifica Crescencio.

El jaspeado es un sistema de amarres en la urdimbre (conjunto de hilos que se mantienen en tensión en un telar) para no dejar que pase el color dependiendo los nudos y, de esta forma, crear un diseño a dos tonos.

Al respecto, Marta Debra Turok Wallace, especialista en arte popular mexicano, piensa que crear conciencia sobre estas técnicas de fibras y colores naturales es urgente frente al panorama generacional en Tlaxcala. De igual forma, considera que el distintivo más loable del trabajo de Crescencio es que él solo diseña, realiza el jaspe, teje, arma la propuesta de moda y organiza la pasarela.

En ese sentido, el contlense es un ejemplo de disciplina y creatividad para el resto de sus colegas. “Para mí es importante convocar a todos los artesanos a innovar porque el mundo te exige y todos tienen que saber que aquí hay escuela y tenemos mucho más para dar al mundo”, finaliza.

Los interesados en conocer más sobre la técnica del jaspe o cotizar diseños pueden contactarlo directamente en su número telefónico 246-122-22-42 o por medio de su Facebook personal “Crescencio Tlilayatzi Xochitemol”.

