Rinde protesta Anabell Ávalos como candidata a gobernadora de Tlaxcala

Previo a su registro ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Anabell Ávalos Zempoalteca rindió protesta la mañana de este domingo como candidata a gobernadora por la coalición Unidos por Tlaxcala.

En un evento masivo desarrollado en la explanada del recinto ferial, cuyo acceso contó con protocolos de sana distancia, la abanderada del PRI, PAN, PRD, PAC y PS aseguró que la coalición que encabeza es la única con capacidad para garantizar la paz social y el desarrollo económico de la entidad para los próximos seis años.

Con la presencia de los líderes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas; Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, la abanderada Anabell Ávalos destacó que hoy los institutos políticos aliancistas son parte de una generación de cambio capaz de crear condiciones de crecimiento.

“En la próxima elección los tlaxcaltecas no van a elegir a un partido, van a elegir a una persona, la más capaz, la más trabajadora, la más honesta, la que cumple, y sobre todo la que más resultados ha dado”, afirmó Anabell Ávalos Zempoalteca ante la algarabía de más de tres mil asistentes.

Y agregó: “estamos organizados, contamos con los mejores hombres y mujeres, representamos las causas reales, tenemos rumbo, tenemos ejemplo porque el mejor discurso son los resultados”, expuso en el acto al que también asistió el Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Ante la senadora Minerva Hernández Ramos, así como los dirigentes estatales del PRI, Noé Rodríguez Roldán; del PAN Miguel Ángel Polvo Rea; del PRD Julio César Pérez González; así como de los partidos Alianza Ciudadana, Serafín Ortiz Ortiz y Socialista, Patricia Zenteno Hernández, la candidata Anabell Ávalos resaltó que abandera una alianza histórica, en la que los partidos políticos antepusieron un interés supremo, que es Tlaxcala.

Logramos conjuntar los anhelos, ideales, valores y objetivos sociales que dieron vida al PAN, al PRI, al PRD, del PAC y el PS porque juntos tenemos el compromiso y la capacidad de mantener la paz y asegurar el desarrollo económico de Tlaxcala”, insistió.

La exalcaldesa capitalina recalcó que aspira a ser gobernadora para que Tlaxcala siga creciendo y avanzando, además reiteró que es una mujer de resultados, prueba de ello es que como presidenta municipal de Tlaxcala logró disminuir la percepción de inseguridad, invirtió más de 300 millones en obras, logró la acreditación como gobierno confiable y transparente, de ahí que fue reconocida como la mejor alcalde de México.

Entre sus cargos públicos destacó haber sido la primera mujer presidenta de la Gran Comisión del Poder Legislativo y la primera secretaria de Gobierno.

“Soy una tlaxcalteca sencilla y que tiene palabra, no provengo de los privilegios, me construí con esfuerzo y he trabajado intensamente durante casi cuatro décadas… hoy acepto con mucho orgullo y responsabilidad rendir protesta como candidata del PAN, del PRI, del PRD, del PAC y del PS. Lo hago con mucha emoción porque hombres y mujeres con quienes comparto ideales decidieron proponerme, es este el más grande honor en mi vida política”, concluyó.

En su oportunidad, los dirigentes nacionales remarcaron que la coalición Unidos por Tlaxcala representa una oportunidad trascendente para obtener el triunfo el próximo 6 de junio.

