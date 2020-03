“Salimos a comprar lo básico”, dicen ciudadanos

Las personas que ayer acudieron a realizar sus compras al tianguis sabatino de Tlaxcala aseguraron que fueron solo por lo básico.

Algunos ciudadanos son sabedores de que la recomendación principal para evitar contagios de Coronavirus es el aislamiento, y que acudir a lugares concurridos significaría contraer esa enfermedad.

Sin embargo, defienden que salen para comprar lo básico y que aprovecharon el tianguis de la capital para llevar todo lo que necesitan y no tener que salir en el transcurso de la semana, como es el caso de la señora Lina Rodríguez, quien acudió sola.

Por otro lado, doña Guadalupe, empleada y ama de casa, aseveró que sí toma en cuenta las medidas sanitarias, pero sin alarmarse y sin alarmar a los suyos.

“Si estamos encerrados solo nos vamos a alarmar más, además, yo no cuento con un trabajo de gobierno para que me paguen todos estos días, soy empleada doméstica, de dónde quieren que tenga dinero si ya me mandaron a descansar”, cuestionó.

Agregó que está bien que las autoridades pidan el aislamiento para evitar los contagios, pero dijo que no pensaron en cómo las familias enfrentarán las siguientes semanas cuando su salario haya terminado, pues en ese momento la situación será más complicada.

Muchos asistentes al tianguis se mostraron renuentes para hablar sobre el tema y sobre la omisión a las recomendaciones de los gobiernos federal o estatal, como el uso del gel antibacterial y la sana distancia.

