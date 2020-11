“Santa Muerte” gana adeptos en Tlaxcala

Durante la celebración del Día de Muertos los tlaxcaltecas recuerdan a sus fieles difuntos e indirectamente encomian a la Muerte, figura que no está reconocida dentro del catolicismo, pero tiene miles de adoradores y cada vez más creyentes.

Local Pocos enfloraron las lápidas de sus difuntos

El número exacto de seguidores en Tlaxcala de La Huesuda, La Niña, La bien amada, La Blanca, Calaca, Ama de la guadaña, Dama del velo, Catrina, etcétera, es incierto, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no lo precisa.

De acuerdo con los recientes datos publicados, en Tlaxcala, el 91 % de la población profesa la religión católica, sin embargo, dentro de ese universo, hay un importante número de seguidores de La Catrina por elección.

La Muerte la consideran buena muerte y mala muerte/Jesús Zempoalteca

Aunque la creencia en la muerte, no representa en sí una religión, sino un culto, cada vez gana más adeptos en Tlaxcala, pues consideran que es un acontecimiento inevitable de las personas y todo ser vivo.

RIGOBERTO N. CATÓLICO Y SEGUIDOR DE LA MUERTE POR CONVICCIÓN

Es el caso de Rigoberto N. quien además de ser un pío seguidor de ella, también profesa la religión católica, pues asegura que no son polos opuestos y que incluso en sus rezos, incluyen pasajes de la biblia.

Cultura Presentan documental sobre el Día de Muertos

El joven compartió sus creencias con El Sol de Tlaxcala mediante una charla, en donde aseguró que mucha gente ha comenzado a creer en ella, porque ha recibido “favores”, pero en su caso fue porque tuvo acercamiento con la figura desde hace años.

Hijo de una de una mujer vendedora de productos esotéricos, desde hace 40 años, al interior del mercado, Emilio Sánchez Piedras, refirió que siguió los pasos de su madre y tuvo contacto con La Niña desde edad temprana.

“Empecé comercializando la figura y me interesé en ella, ahora me doy cuenta que es un ser de luz y mi guía, aunque mucha gente nos estigmatiza porque creemos en algo que observa en escenas de magia negra, pero yo solo le pido favores, no para hacer daño”, puntualizó.

-¿Aparte de adorar a la muerte, profesas otra religión?

Además de adorar a La Muerte, Rigoberto también cree en Dios/Jesús Zempoalteca

“Claro, soy católico, también voy a misa y a la iglesia de la santa muerte, en donde la gente cree que hay un rosario específico o un culto solo para ella y no es así, también nos encomendamos a Dios y leemos la Biblia, rezamos como si fuera una iglesia normal”, detalló.

Desde su punto de vista, La dama del velo es como cualquier santo, a pesar de que la iglesia no reconoce a la figura como tal, porque en ciertos versículos de Las Sagradas Escrituras la contradicen o la rechazan.

CADA DOS DE NOVIEMBRE LA CELEBRAN

Municipios En Ixtenco colocan ramos de flores alrededor del panteón

Aseveró que como cada año, este 2020 efectuarán su celebración, pero con todas las medidas de seguridad, por la pandemia de Covid-19, de lo contrario, las autoridades no les permitirían llevar a cabo su evento.

Puntualizó que asiste al Santuario de La Santa Muerte, ubicado en Tepehitec y este año nuevamente participará en la procesión que partirá de la Central de Autobuses, ubicada en la capital, en punto de las 21:00 horas, hasta llegar al centro de adoración.

Sostuvo que durante las primeras horas del dos de noviembre, los mariachis entonarán las mañanitas, para posteriormente ofrecer rezos y ofrendas a La Niña, como muestra de fe y devoción que le tienen.

LA MUERTE REPRESENTA EL PASO A LA RESURRECCIÓN: OBISPO

Por su lado, el Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, refirió que para la Iglesia, la muerte representa el paso a la resurrección y en esa fe el catolicismo fija su esperanza.

Cultura Datos interesantes de la flor de cempasúchil

“La Iglesia ilumina a la gente diciéndole que crea firmemente que la muerte es el paso a la vida eterna, así que nosotros no vemos a la muerte sin esperanza, pues creemos que es un momento definitivo de nuestra vida, pero con la esperanza de la resurrección”.

Sobre la tradición de los Fieles Difuntos, el máximo jerarca de la grey católica en Tlaxcala expresó que no es una celebración a la muerte, sino a la vida y la resurrección, “el paso de nuestros hermanos a la Gloria; de hecho, cuando muere un Santo y cuando se canoniza, su celebración es el día en que fallece, porque es el día que entra a la vida eterna”.

DÍA DE MUERTOS, CELEBRACIÓN ANCESTRAL

Local Pide Obispo sensibilidad ante el dolor, en Día de Muertos

De acuerdo con los libros de historia, el Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana ancestral que conmemora o celebra a los muertos, pero que después se fusionó con el Evangelio y el catolicismo, tras la conquista española.

La figura de la muerte ha estado presente desde las primeras civilizaciones, aunque su visión fue diferente con la que ahora conocemos, concebida de paraíso o infierno, pues cada cultura tenía un concepto distinto de donde podía llegar un alma después de perecer.

Círculos Este 2020, la Catrina de Tlaxcala se queda en casa

Local Vigentes, las calabazas y chilacayotes