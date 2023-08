Se agota la venta de uniforme único de nivel básico y medio superior

A unos días del inicio del ciclo escolar 2023-2024, los productores certificados del uniforme único reportan que la prenda está agotada para venta libre y será hasta finales de septiembre que entregarán piezas para cubrir los nuevos pedidos.

Local Insuficiente producción del uniforme único escolar, afirma fabricante

Fue alta la demanda registrada para adquirir la pieza durante los primeros días de la venta oficial -21 de agosto-, lo que ocasionó que la producción resultara insuficiente para cubrir las solicitudes de padres de familia, quienes ya no consiguen la vestimenta escolar con los productores certificados, reportaron a El Sol de Tlaxcala.

Agregaron que se han comunicado vía telefónica hasta con seis proveedores, pero ninguno cuenta con el uniforme, solo ofrecieron hacer el pedido y esperar un mes para recibir la pieza, situación que preocupa a las familias porque no lograrán conseguir la vestimenta para iniciar el año lectivo.

Este Diario contactó a productores para preguntar la situación que presentan y corroboraron que ya no cuentan con venta libre y nuevamente implementaron la dinámica de pedidos, pero será hasta finales de septiembre que entregarán el conjunto deportivo que incluye pants, chamarra o sudadera y playera.

Las personas certificadas para la confección y venta de la prenda dijeron que trabajan a marchas forzadas, pues la demanda que registraron fue mayor a la esperada y las compras de pánico generaron caos en la distribución.

Me llaman padres de familia de municipios alejados para cubrir sus pedidos, tengo mi taller en Totolac, pero le di prioridad a los pedidos que tenía desde antes de comenzar la venta, ahora no tengo más piezas para vender libremente, reveló un productor que pidió omitir su nombre.

ELEVAN PRECIO DE UNIFORMES GENÉRICOS

En días recientes, principalmente en municipios de la zona sur de Tlaxcala, salieron a la venta uniformes genéricos, que son piezas que no cumplen con los lineamientos oficiales y deberían ser más económicos, pero registran costos más elevados que los certificados.

De acuerdo con padres de familia y productores certificados, los conjuntos deportivos que les ofrecen en las escuelas no son desmontables en las piernas y mangas, no fueron elaborados con la tela Barcelona, que es la definida por los diseñadores y algunos modelos no contienen el sublimado en el torso, características que abaratan la prenda.

No obstante, el costo supera la cantidad sugerida entre los productores certificados, pues un uniforme genérico para secundarias técnicas es vendido entre 830 y 850 pesos, cuando el precio oficial oscila entre 700 a 800 pesos.

Los productores revelaron que los padres de familia han comentado la situación sobre la venta de uniformes pirata porque los revendedores han sacado ventaja de la situación de desabasto, pero lo alarmante es que algunos clientes solicitan que las piezas no sean desmontables.

De acuerdo con los productores del uniforme, elaborar piezas que no son desmontables es más rápido y económico, pues no colocar los cierres y omitir costuras adicionales hace que el tiempo de producción sea menor, pero esa prenda no cumple con las disposiciones oficiales y no debería ser comprada.

Por lo tanto, solicitaron a las familias a no adquirir prendas genéricas, pues el gasto será mayor debido a que no tendrá la calidad que ofrecen los certificados.

