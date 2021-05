Se compromete “Saga” con el bienestar animal

El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP, al gobierno de Tlaxcala, Juan Carlos Sánchez García, recibió la Agenda para Tlaxcala de Bienestar Animal en Relación con la Sociedad, por parte del albergue independiente de animales rescatados, “Colitas Felices”.

En su mensaje, estableció que buscará que Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala sea una realidad, porque actualmente existe, pero no es aplicada, toda vez que no se han observado sanciones por personas que maltratan a animales de compañía.

“Yo soy pro animales, no práctico nada que tenga que ver con la explotación y el maltrato de nuestros animalitos, no me gustan las actividades en contra de la vida, por eso, el tema de salud pública es importante para tenerte a nuestros animalitos y todas las especies nativas”, dijo.

El aspirante, mencionó que “se debe escuchar a los rescatistas y albergues para que, en conjunto, tengamos conciencia de generar las estrategias y tener un mejor funcionamiento para garantizar la salud pública, de todas las especies vivas”, estableció.

RESPALDA A HONORINA ARROYO

Por otro lado, el abanderado a gobernador por RSP, respaldó la candidatura de Honorina Arroy, a la presidencia municipal de Atlangatepec.

Sánchez García aseguró que “doña Honorina (quien ganó MasterChef México' en 2017) tiene muchas ganar de trabajar y llevar a su municipio al progreso, porque ella sabe las necesidades de su municipio y ha trabajado desde hace muchos años ayudando a la gente”.

Resaltó que ella es la mejor para impulsar el turismo y la gastronomía tradicional de la región hacia otros estados, pues su fama ha logrado trascender la geografía de Tlaxcala.

El arranque de campaña de doña Honorina se llevó a cabo en las orillas de la laguna de Atlangatepec, por lo que el candidato admitió que el cuerpo de agua se encuentra descuidado y se comprometió a sanearlo.

“Han pasado generaciones de políticos que no han hecho nada por cuidar nuestra naturaleza, esta lucha es por esas pequeñas y pequeños guerreros tlaxcaltecas y tengan un mejor estado donde crecer y vivir”, concluyó.

En mayo de 2019 fue aprobada la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala y el 27 de mayo del mismo año fue publicada en el Diario Oficial del Estado.

