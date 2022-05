Se opone el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud a IMSS-Bienestar

Durante la conmemoración del Día del Trabajo, en Tlaxcala los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) Sección 27, manifestaron su rechazo a la implementación del programa IMSS-Bienestar, al argumentar que no tiene base jurídica, afecta sus derechos laborales y no los han tomado en cuenta en la transición.

“Exigimos respeto a los derechos laborales, no al IMSS-Bienestar”, “Basta de incertidumbre laboral, jurídica y descrédito a la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala”, “Lorena, escucha, estamos en la lucha”, “Exigimos la basificación de personal de contrato”, “La salud no es prioridad de este gobierno”, fueron algunos de los mensajes plasmados en las pancartas de los trabajadores de la salud, tras una marcha que comenzó en la capital a la altura de los arcos del bulevar Guillermo Valle y concluyó en el zócalo capitalino.

Acompañada de médicos, enfermeras, personal administrativo, y de otras áreas de centros de salud, hospitales y jurisdicciones sanitarias reunidos en la explanada de Palacio del Gobierno, la secretaria general de la Sección 27 del SNTSA, Blanca Águila Lima, aseveró que IMSS-Bienestar es improvisado, opaco e ilegal y que quiere destruir a la Secretaría de Salud (Sesa) en el estado.

Los integrantes del SNTSA Sección 27 argumentaron que IMSS-Bienestar no tiene base jurídica, afecta sus derechos laborales y no los han tomado en cuenta en la transición. | Everardo Nava

Tras argumentar que el personal médico atiende a poco más de la mitad de la población tlaxcalteca, Águila Lima criticó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no tome en cuenta al gremio para el programa IMSS-Bienestar, al tiempo que atajó que si no tienen insumos, no pueden dar respuesta en los servicios de salud, pues no hay medicamentos, ni insumos.

“Primero crearon el Seguro Popular, este nuevo gobierno lo destruyó, creó el Insabi, se dio cuenta que fue un total fracaso. Hemos pasado tres años con falta de medicamentos, el personal pide a la población que ellos compren sus medicamentos, la salud no es prioridad de este gobierno. No nos han garantizado nada, por eso seguimos en pie de lucha de manera permanente”.

En su mensaje, la lideresa urgió al gobierno federal programas de profesionalización, urgente basificación del personal eventual, detener la inflación de los productos básicos, respeto al personal de la Sesa, así como frenar la violencia que hay en el país, pues observan que hay ataques a las bases trabajadoras.

“En la mañana no nos querían permitir poner aquí en la explanada de Palacio de Gobierno nuestro equipo de sonido. Es un ataque a los movimientos sindicalistas, es cada vez mayor”.

Posteriormente, en entrevista colectiva, Blanca Águila aclaró que los trabajadores de la salud en Tlaxcala no van a obstaculizar los servicios médicos, pero desconocen los avances del programa IMSS-Bienestar porque nadie los ha presentado a la Sección 27 del SNTSA.

“Quieren hacer un madruguete, quieren sorprendernos. Solo que si intentan trastocar nuestros logros, nuestros derechos, condición laboral o no hay certeza jurídica, nos defenderemos política y jurídicamente. Si tuviéramos que hacer un movimiento será anunciado y con la previsión de no obstaculizar el servicio de los pacientes hospitalizados y de urgencias. Haremos uso de nuestro derecho a manifestarnos y defendernos”.

Manifestó que el gobierno federal debe establecer comunicación con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y con el SNTSA, para negociar a nivel nacional los derechos laborales de los trabajadores.









Poco más de mil (cuatro mil, según Blanca Aguila) integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Sección 27 participaron en la marcha por el Día del Trabajo





