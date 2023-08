Se puso orden en el servicio de salud: Lorena Cuéllar

Los servicios de salud para los trabajadores del gobierno del estado requerían orden, es lo que se hizo para acabar con los abusos, señaló la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, tras participar en la Firma de Convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Orden es lo que hoy tenemos que hacer y acabar con la corrupción, eso para mí es determinante, por eso hoy con mucha fuerza y decisión de este gobierno, estamos acabando con el privilegio de poder de unos cuantos para que la mayoría tenga más beneficios, dijo.

Refirió que seguramente muchos mandatarios quisieron poner un alto en el servicio de Pensiones Civiles, pero requerían una gran decisión de parte del gobierno, para acabar con la corrupción, impunidad y abuso de unos cuantos, pues detectaron gastos de ocho millones de pesos en un solo trabajador, en otro fueron 3.6 millones de pesos.

Eso, continuó, hizo que Pensiones Civiles colapsara. De no hacer algo, habría afectaciones. Tan solo al inicio de la administración había 300 personas en lista de espera para jubilación, porque el recurso no alcanzaba.

Nos dejaron 110 millones de pesos tan solo de deuda en medicamento. Entonces, como gobierno puedo resolver un problema tan grave y añejo. En todo el país, somos el único estado de la República que da el servicio de manera particular, solamente en Tlaxcala lo dan como un privilegio. Que bueno, me da gusto, lo voy a seguir luchando, inclusive mejorar el servicio

La mandataria sostuvo que el diálogo está siempre abierto con el Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales y los diversos sectores de la población, pero no a través de la coacción, marchas, bloqueos de calles porque afecta a los ciudadanos; por el contrario, privilegiando el respeto para tener deseos de negociar.

SOBRE LA AMENAZA DE ALTERAR EL MUNDIAL DE VOLEIBOL

En cuanto a la amenaza del Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales de alterar el Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, Cuéllar Cisneros sostuvo que no va a permitir que un tema político y de cara a las siguientes elecciones provoque ruido en los eventos públicos.

Tras anotar que con el diálogo del gobierno estarán resolviendo el tema de los servicios de salud para los trabajadores, la titular del Ejecutivo lamentó que situaciones políticas dañen, cuando debe servir al pueblo.

Insistió que la derrama económica para Tlaxcala con la competencia deportiva es “impresionante”, por lo que le tiene que ir bien a la gente.

Referente a la toma de nota para Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado 7 de Mayo, la gobernadora opinó que de ahí nace el problema político de la marcha del pasado nueve de agosto.

Aclaró que su gobierno está deslindado de las facultades para otorgarla, pues es la Federación quien deberá darla si cumplen con los requisitos de su asamblea y votaciones. “Es pedir algo en donde nosotros no tenemos nada que ver. Un grupo no puede exigir algo que no me corresponde, no me compete. Lo han hecho político y de ahí han ido otro tinte”.

Sobre el pliego petitorio que el Frente Unido, integrado por el Sindicato “7 de Mayo”, de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como del Sindicato Justo Sierra, Mártires de 1910 y Alberto Juárez Blancas, además de colectivos y activistas, Lorena Cuéllar confirmó que analizan cada solicitud para dar respuesta.

Al referirse a las exigencias de destituir a los responsables de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determinó que tiene el Poder Ejecutivo que le otorgaron los tlaxcaltecas, por lo que seguirá dando resultados.

LA ATENCIÓN DE LOS MÓDULOS

Los Módulos Médicos de Salud Integral del gobierno estatal registran 25 mil servicios ofrecidos al personal, por lo que hasta ahora están trabajando con más beneficios que antes, aseveró la mandataria, quien agregó que su administración hizo una licitación pública nacional para seleccionar a la empresa que otorgue los servicios.

La primera vuelta se declaró desierta, fue hasta la segunda vuelta donde se inscriben varias empresas, se hace un análisis. Lo que privilegió el gobierno es que fuera una empresa que dé servicio a otros estados para tener la garantía de tener esas recomendaciones, remató.

