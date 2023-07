Sin avance la petición de Xipetzinco de ser municipio

Desde su llegada al Congreso del Estado, la petición de los pobladores de San Simeón Xipetzinco, perteneciente a Hueyotlipan, erraron en la comisión a la cual entregaron dichos documentos, pues lo hicieron a través de la de Asuntos Municipales y no de la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, de ahí que eso ha causado que hasta el momento no haya avance al respecto.

En entrevista, la presidenta del la Comisión de Asuntos Municipales, Mónica Sánchez Angulo, dijo que le fue turnada la solicitud de la comunidad en comento, pero les hicieron ver a los pobladores que ese trámite le corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero ella no realizó el reencauzamiento correspondiente.

En este sentido, explicó que les pidió a los solicitantes que fueran observadores de la Constitución Política local, pues es muy clara con los requisitos que deben de cumplir para convertirse en un nuevo municipio.

Sin embargo, manifestó que sería muy precipitado saber si hay viabilidad o no para que puedan erigirse como la demarcación 61, pues debido a que como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales es ahí donde deben revisar y analizar los documentos que presenten los pobladores, y de ahí ya tendrían una mejor perspectiva de si es viable o no.

Empero, aseguró que los pobladores pueden tener la certeza de que al interior de este órgano interno siempre actuarán en pleno apego a las normas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos, Ever Alejandro Campech Avelar, afirmó que a él todavía no le han turnado ninguna documentación al respecto, pues su compañera legisladora tenía cinco días después de que le ingresaron la petición para reencausarla a la pertinente, lo cual no ha sucedido, pero estará pendiente de ello y pueda trabajar al respecto.





En 1995, Benito Juárez fue el último municipio reconocido por el Congreso del Estado, pues hasta ese entonces pertenecía a Lázaro Cárdenas.