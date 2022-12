Sin contratiempos, pago del aguinaldo

En el cumplimiento de las prestaciones económicas de fin de año 2022, los trabajadores de la Iniciativa Privada de Tlaxcala comenzaron a recibir el pago del aguinaldo, hasta el momento sin problemas por parte de los patrones.

Oficialmente antes del 20 de diciembre deberá estar canalizado el pago a los empleados y operarios de los centros de trabajo, según la Ley Federa del Trabajo. Así, todos los trabajadores que tengan una relación laboral de tipo subordinada a un patrón, tienen derecho a recibir un aguinaldo, equivalente a 15 días de salario por lo menos.

En el caso del personal que no cumplió con el año de servicios, independientemente de que se encuentre laborando o no, en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional, conforme al tiempo laborado.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) aclaró que todos los trabajadores de base, confianza, de planta, sindicalizados, eventuales, contratados por obra o tiempo determinado, tienen derecho al aguinaldo. También aplica para los comisionistas, los agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes.

Así, los sindicatos tlaxcaltecas coincidieron en que la liberación del aguinaldo transcurre con normalidad, sin problemas; el detalle en fechas está reservado por motivos de seguridad y ante posibles intentos de robo contra los trabajadores.

Al respecto, el Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU), afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, confirmó que no avizoran conflictos en las empresas para el cumplimiento del pago de aguinaldo y prestaciones de fin de año, fechas que ya están calendarizadas.

No se ve problema en las demás empresas para el pago a tiempo de la prestación del aguinaldo, como tampoco tenemos problemas para poder informar que ya se están calendarizando fechas para la entrega de las canastas navideñas en especie, en algunos casos chamarras como premios de puntualidad perfecta a lo largo del año y en algunas empresas el fondo de ahorro, afirmó el apoderado legal del SDyU, Eduardo Vázquez Martínez.

Refirió en el pago de aguinaldo beneficiarán a todos los agremiados que laboran en empresas de la industria textil, química, manufactura y autopartes, lo que equivale a cinco mil trabajadores tanto jefes como jefas de familia que van a recibir este beneficio antes del 20 de diciembre.

Vázquez Martínez dijo que en la mayoría de las empresas se retomarán las reuniones de fin de año, solo donde participen los trabajadores para ser responsables en las medidas preventivas ante la pandemia de Covid-19. No hay que confiarnos, ahora no tanto por el tema del Covid–19 que ha bajado mucho, sino cuidarnos para no tener problemas con la influenza que es una enfermedad que se contagia muy fácilmente y, por lo tanto, somos prudentes y los compañeros están de acuerdo, lo han avalado en las asambleas que hemos tenido.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Marcos del Rosario Haget, mencionó que las empresas hicieron la planeación financiera a tiempo para cumplir con el aguinaldo de sus trabajadores.

Tras argumentar que desde los primeros días de diciembre comenzaron a hacer los pagos de aguinaldo, el empresario argumentó la mejora en los niveles de producción y por ende en los ingresos económicos ayudó a que los centros de trabajo distribuyeran los recursos para liberar las prestaciones de fin de año.

Afortunadamente la mayoría de las empresas estamos cumpliendo, por los ingresos adicionales para cubrir todos los compromisos en tiempo y forma. Hay casos de empresas que ya comenzaron, el resto la semana que viene a más tardar, para no estar corriendo a último momento, añadió el dirigente de la Canacintra.

La STyPS aclaró que el aguinaldo en México debe pagarse en moneda nacional y en efectivo por depósito en cuenta, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico; no en especie. En caso de que el patrón no entregue el recurso, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la instancia encargada para recibir las quejas y brindar asesoría a los trabajadores.

Dijo que el trabajador tiene un año, a partir del 20 de diciembre, para reclamar el pago de la gratificación. Los centros de trabajo que incumplan o lo otorguen de manera incompleta, pueden hacerse acreedores a una multa mínima de 18 mil pesos y máxima de 365 mil pesos, según el valor en curso de la Unidad de Medida y Actualización.

Finalmente, la STyPS remarcó que, en caso de violaciones, los trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones pueden denunciar ante la Profedet, lo relacionado al aguinaldo.

FECHA: La fecha límite para el pago de aguinaldo es el día 20 de diciembre

