Sobreviven bibliotecas de Tlaxcala a era digital

Con la llegada de la pandemia, estudiantes y docentes debieron trasladar la vida académica a la virtualidad y, a pesar de ello, las bibliotecas siguen siendo un espacio frecuentado por los estudiantes y mentores, debido a que existen libros que únicamente pueden consultarse de forma física y no de manera electrónica.

Los servicios que ofrecen estos lugares van más allá de prestar o consultar ejemplares pues, por ejemplo, la Biblioteca Central Miguel N. Lira tiene cuentacuentos, visitas guiadas, área lúdica para alumnos de preescolar, hemeroteca y demás, así como para personas con capacidades diferentes, por lo que esa diversificación las mantiene vigentes.

Al no contar con un presupuesto propio, las bibliotecas están supeditadas a los apoyos que brindan las autoridades para hacerse de materiales y de todos aquellos que requiera para un correcto funcionamiento / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Si bien las 141 instituciones que existen en Tlaxcala cerraron sus puertas por casi dos años ante la emergencia sanitaria, al momento el 95 % de ellas ya está en funciones, aunque muchas presentan carencias en infraestructura y cuidado de los libros.

Asimismo, al momento estos espacios están en una transición para que, de acuerdo con la ley, sean parte de la Secretaría de Cultura y no de la de Educación Pública del Estado, pues por tal situación no reciben un presupuesto para apoyar a la conservación de libros y de infraestructura, además de que las autoridades municipales poco aportan para su cuidado.

En entrevista, Leticia Ahuatzi Cervantes, coordinadora estatal de Bibliotecas Públicas y directora de la Biblioteca Central Miguel N. Lira, aseguró que la pandemia dejó estragos y necesidades, además de que durante ese tiempo estos lugares estuvieron cerrados, pero algunos bibliotecarios trabajaron en línea y otros espacios más sirvieron como base para que los alumnos de educación básica y media superior tomaran clases a distancia, pues muchos de ellos cuentan con salas de cómputo e internet.

Por ello, sostuvo, que de ninguna manera una máquina va a superar o sustituir un libro pues, por ejemplo, en la Biblioteca Central cuentan con ejemplares del año mil 800 o más, que ya no los editan, no están en ninguna librería o no se pueden comprar, pero aquí están para consultarse, ya que sirven para investigación de nivel superior o posgrado e, incluso, llegan personas de otros países a consultar el acervo y por eso siguen sirviendo de mucho.

Ante este escenario, manifestó que ahora mismo les cuesta reactivar toda las actividades, aunque existe un plan a nivel nacional que marca la Dirección General de Bibliotecas y también el estatal, de ahí que se llevan a la par los dos para las actividades de estos lugares, donde el principal objetivo es dar auge a la lectura y crear lectores.

Señaló que en el país hay más de siete mil 400 bibliotecas, y la intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para el caso de Tlaxcala, es darles todo el apoyo, por ello formaron un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para dotar de internet gratuito a todas las bibliotecas.

Eso sí, reconoció que durante estos dos años el nivel de usuarios se redujo, pero afortunadamente ya se está reactivando, los horarios son normales y hay muchas personas que acuden, así como escuelas completas a visitas guiadas, pues en la Central tienen todas las áreas que debe tener un espacio de este tipo, por lo que llegan desde preescolar, primaria y secundaria, además de que existe un equipo de lectura que se encarga de esas visitas y de ofrecer los servicios.

DIGITALIZACIÓN DE LIBROS

La digitalización de los libros no está disponible en las bibliotecas estatales, pero en la Central cuentan con una sala de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue un programa de años atrás, donde las computadoras únicamente tienen bibliografía de educación superior de las licenciaturas de esta institución, que sirven para consulta de cualquier estudiante, pues son libros y colecciones muy completas.

Cuenta con un lugar para reparar los libros que se encuentran deteriorados / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

CONDICIONES DE LAS BIBLIOTECAS

En este sentido, Ahuatzi Cervantes lamentó que algunas estén en muy mal estado, pero adelantó que está por iniciar un programa federal para apoyar a la infraestructura de estos espacios, y Tlaxcala ya entregó una lista de las que están con daños, ya sea por los sismos de hace años o por el tiempo que tienen, pues los municipios no han invertido ningún recurso para mantenerlas funcionales.

En este año o el próximo llegará el apoyo, el cual lo otorgarán para las que están ubicadas en las comunidades alejadas, ya que, por ejemplo, en Santa Ana Nopalucan o Xaloztoc, los alcaldes no quieren apoyar a las bibliotecas, pues todavía no comprenden cuál es el objetivo de tener una biblioteca municipal y eso me da muchas pena, ya que los afectados son los usuarios, enfatizó.

Explicó que, durante la pandemia, todas las bibliotecas estuvieron cerradas, no de manera definitiva, pues al momento ya están retomando actividades y solo están cerradas cuatro en todo el estado por falta de personal, ya que la Sepe no ha otorgado plazas para que los bibliotecarios atiendan esos lugares, de ahí que deben recurrir a los municipios y que coloquen a algún encargado.

LAS BIBLIOTECAS MÁS IMPORTANTES

Detalló que los lugares más importantes en Tlaxcala están ubicados en San Luis Apizaquito, Santo Toribio Xicohtzinco, que es un biblioteca modelo, así como las de Tlaxco y Huamantla, que soy lugares muy grandes y donde afortunadamente los alcaldes han apoyado para su crecimiento, las cuales están en buenas condiciones y funcionando.

La de Calpulalpan también es muy grande, pero ahora estamos nuevamente insistiendo con los presidentes municipales para que apoyen y se puedan agregar salas de servicio para los usuarios, refirió.

LOS LIBROS

Debido a que el tiempo es el peor enemigo de un libro, ya que lo deteriora y por ende lo deja inservible, en muchos de estos espacios bibliográficos cuentan con colecciones muy completas, pero en otros hay ejemplares muy viejos, por lo que actualmente viven un proceso de descarte pero, gracias a las gestiones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, llegaron en enero 29 mil libros, en su mayoría colecciones de lectura y educaciones especiales para incentivar el uso de los libros.

Si bien los usuarios de las bibliotecas son variados, quienes acuden más a estos espacios son los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

BIBLIOTECA CENTRAL

Aquí tiene un acervo, únicamente en la sala general, de 25 mil libros, pero están también la sala de libros especiales, como son ediciones de 1900, que son alrededor de cinco mil ejemplares y en la hemeroteca, aunque necesita material como impresoras o computadoras, pero la infraestructura está en excelentes condiciones.

Ya que los servicios de este lugar no son únicamente la consulta y préstamo de bibliografía, este espacio ofrece visitas guiadas con alumnos de educación básica, además de que imparte talleres para este sector.

Asimismo, cuentan con una sala Brimmer para personas con capacidades diferentes e imparten cursos para enseñarles a interactuar con la gente, leer, escribir y cuentan con libros en sistema Braille, y una persona que es la encargada de atenderlas.

De igual forma, ofrece cursos gratuitos de informática a principiantes que no pueden acceder a una computadora, además del área de lectura al aire libre y un grupo de personas de la tercera edad que acuden a leer. También, existe un equipo de cuentacuentos.

Existe un área adecuada para personas con capacidades diferentes / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

QUÉ TIENEN QUE HACER LAS ESCUELAS

Para obtener cualquier servicio, las escuelas interesadas solo deben traer una solicitud con la fecha y hora de visita, a qué grupo va dirigido y la actividad que quieren realizar y ahí canalizan a la persona, quien va a las escuelas a prestar el servicio, el cual no tiene ningún costo.

A los presidentes municipales para que apoyen a las bibliotecas de las comunidades, pues eso es un beneficio para esos lugares, puesto que la Dirección Estatal no cuenta con recursos propios, de ahí que deben invertir en estos espacios que abonan a la educación de las personas y los servidores públicos deben ser agentes de cambios.

En la hemeroteca t ienen el Diario Oficial desde 1940 y en la sala general acuden a realizar investigaciones.

