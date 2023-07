Sonido de las campanas, forma de comunicación efectiva tradicional

A través de los siglos, Tlaxcala ha utilizado las campanas como una forma de expresión y comunicación efectiva. Cada tañido sirve para intercambiar información, coordinar actividades religiosas o festivas, solicitar seguridad entre pobladores o simplemente fomentar la cohesión social.

Las diversas comunidades que conforman el estado comprenden perfectamente los mensajes codificados y transmitidos a través de los campaneros de las iglesias, parroquias o capillas. Con el paso del tiempo, la ciudadanía aprendió a afinar sus oídos y a conocer cada sonido emitido, como parte de la cultura local.

Con campanas grandes, medianas y pequeñas, los encargados producen una variedad de sonidos, dependiendo de cada sitio y las técnicas que imprimen, pero los principales son el repique, el doble, rogaciones y consagraciones, aunque se diferencian en cada población, pues las campanas poseen características físicas y acústicas propias.

Se trata de un amplio y profundo repertorio que se ha configurado en el ámbito religioso y cultural, pues los sonidos de las campanas marcan diferentes momentos del día, alertan a la población sobre algún hecho, anuncian procesiones fúnebres o celebraciones en honor a santos patronos.

En todas las localidades se transmite -entre campaneros- ese arte tradicional de entonar los sonidos de las monumentales campanas, pues además de registrar y estudiar la práctica, también transmiten, instruyen y difunden el cómo hacerlo.

PARROQUIA DE SAN LUIS OBISPO, SIN CAMPANERO

En la parroquia de San Luis Obispo, ubicada en Teolocholco, no hay un campanero asignado, pues las autoridades eclesiásticas ordenaron a los topiles hacerse cargo de los quehaceres propios del campanario.

Javier Gustavo Meza Texis, fiscal actual, resaltó que toda la comunidad religiosa sabe interpretar los sonidos de las campanas y es una forma frecuente de comunicación entre ellos. Los sonidos los emiten en tiempos definidos o cuando es realmente necesario.

Dijo que las campanas son un instrumento sagrado, por ello solamente las hacen sonar los domingos para llamar a misa, a las 6:30, 6:40, 6:55 y a las 7:00 horas, cuando inicia la homilía, posteriormente a media celebración, para el acto de consagración.

También las suenan a las 20:00 horas -todos los días- para invitar a la gente a un rosario y, según el casi tiaxca de 74 años, cada campanada es un símbolo que emula a un rosario.

DOBLE SÓLO PARA TIAXCAS Y PERSONAS QUE COOPERARON

En las últimas fiscalías, las autoridades acordaron ya no doblarían en la muerte de personas que en vida no cooperaron o no cumplieron con sus cargos, entonces el honor se lo concedieron únicamente a difuntos que fueron tiaxcas y para quienes estuvieron al corriente en los pagos.

Las campanas que se encuentran en la parroquia de San Luis Obispo tienen más de un siglo de existencia, por ello, la principal registra una fisura, pero no la reparan porque la gente teme que el sonido cambie y ya está familiarizada con los emitidos en el campanario.

En aquel templo religioso existen cinco campanas de diferentes tamaños, una de ellas es conocida por la población como esquila, pues es alargada y gira en su totalidad.

CAMPANERO, ÚLTIMO CARGO ECLESIAL EN TEXANTLA

En la localidad de Texantla, municipio de Panotla, los cargos empiezan al revés, primero los fuertes como fiscalías o mayordomías y al final los más sencillos como el de campanero, aunque demanda tiempo, dedicación y un agudo oído para interpretar cada toque.

Martín Pérez Popocac fue quien recibió este 2023 el cargo de campanero de la iglesia en honor a San Ambrosio. Diariamente madruga para efectuar a las 6:00 horas la tradicional “Adoración del Alba” y a las 19:00 horas la “Oración del fin del día”, tarea que debe realizar los 365 días del año.

Explicó que cuando más hace sonar las campanas es en fin de año, en la fiesta patronal, las posadas y en mayo y junio, pues son los meses dedicados a los rosarios de María y del Sagrado Corazón de Jesús, respectivamente.

LLAMADO URGENTE, CON LAS CAMPANAS

El vecino de 53 años resaltó que la gente se congrega inmediatamente frente al templo religioso cuando toca muchas veces la campana pequeña, pues es un sonido característico y la población lo tiene bastante bien identificado.

Al igual que en otras poblaciones, las personas salientes del cargo son quienes brindan una breve capacitación, de un día, y el nuevo campanero alcance a configurar el sonido de la campana, para finalmente quedar solo.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

El siete de diciembre de 2022, el toque manual de campanas, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y fue inscrito en la lista representativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La iniciativa fue impulsada por las asociaciones civiles Hispania Nuestra, Campaneros de Albaida, el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas, MitMac, y apoyada por las asociaciones de campaneros.

La propuesta nació el 21 de abril de 2018 cuando esas entidades organizaron un gran toque de campanas, tanto en España como en Europa, en donde participaron más de mil campanarios que han conservado o recuperado el toque manual de campanas.

1 año cumplirá (el siete de diciembre) el toque manual de campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El sonido de una campana puede extenderse a varios kilómetros a la redonda, por ello es una forma más que efectiva de comunicar algún mensaje entre quien hace sonar la campana y quien lo escucha.

