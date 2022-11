Tendrá el gobierno inventario de bienes, pondrán orden en la materia

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros adelantó que ya trabajan para crear un Inventario Estatal de Bienes, para registrar cada una de las propiedades que pertenecen al Estado.

Comunicó que la intención es que exista un orden respecto de todos los bienes que son prioridad del Estado, de ahí que personal que forma parte del equipo jurídico del gobierno revisa y analiza cada espacio existente, para saber de forma certera cuántos y cuáles bienes hay, pero también para verificar y determinar la situación legal de cada uno de ellos.

Hoy también vamos a tener un control de todos los bienes, un inventario que incluya a cada uno que es propiedad del Estado, pues hoy no tenemos absolutamente nada, partimos de cero, de no tener un registro que señale en dónde están, y sus escrituras y documentos que avalen las propiedades del Estado, expresó.

Y es que al ser cuestionada sobre la existencia de un padrón de espacios que en años anteriores fueron expropiados por sus antecesores en el Ejecutivo y su situación legal, dijo que están en ese análisis, pero destacó que por lo menos ya han resuelto juicios que beneficiaron al gobierno estatal tras concretar una buena negociación.

Muy pronto tendremos esa conjunción de espacios, para que todos los tlaxcaltecas conozcan cuántas propiedades y cuántos bienes posee el gobierno de Tlaxcala, prometió Cuéllar Cisneros.

Pero no solo eso, pues aclaró que también buscan no continuar con esa situación de delegar pendientes legales a otras administraciones, tal como ocurrió con el actual gobierno que a su llegada fue notificado y condenado a acatar dos sentencias judiciales que, de no haber conciliado con las partes afectadas, hubiera tenido que pagar millonarias cantidades y perder de forma definitiva dos predios.

Que cuando nosotros nos vayamos (al final de la administración estatal), cuando este gobierno se vaya, todo quede en orden, con mapas, con documentos y con todo el tema de orden que debemos llevar para poder hacer, en su momento, una buena entrega-recepción, dijo.

Lo anterior, al recordar que el año pasado, fue resuelto el litigio que desde 2011 enfrentaba el gobierno estatal con las empresas encargadas de la construcción de la Central de Abastos, en Xaltocan, y que tras pagar 250 millones de pesos, recuperó el predio y la obra que quedó inconclusa, una sentencia que les llegó sin ni siquiera conocer el tema.

Y hace unos días, al nuevamente conciliar un pago, pero ahora de 45 millones de pesos, fueron recuperadas casi cuatro hectáreas del predio conocido como Exrancho San Isidro y Santa Bárbara, ubicado en la Loma Xicohténcatl, en la capital de Tlaxcala.

Hasta este momento no hay ningún otro caso similar (alguna propiedad en litigio), pero estamos trabajando en algunos otros temas para recuperar otras propiedades, pero que son bajo otros esquemas, finalizó.

