Tendrá Tlaxcala una "policía rosa" para atender a mujeres violentadas

En Tlaxcala, el gobierno estatal ha proyectado la instauración de una "policía rosa", instancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), integrada por personal capacitado y sensible, que se encargará de brindar atención y apoyo a mujeres violentadas.





Para ello, la SSC emitió una convocatorias dirigida a la ciudadanía en general interesada en formar parte de la Unidad Policial Especializada en Violencia contra la Mujer, que estará vigente del 14 al 22 de julio, y que forma parte de un programa para combatir, sancionar y erradicar la violencia de género.





La intención es que esa unidad este integrada por mujeres ( o que la mayoría lo sean) que estén capacitadas para reaccionar ante temas de violencia de género, pues deberán cumplir con protocolos de primer contacto con mujeres víctimas de violencia, para que sean canalizadas al Centro de Justicia para las Mujeres, a refugios o vigilar que accedan a una asesoría legal.





Otras de sus tareas será dar cumplimiento a las órdenes de restricción emitidas por jueces y ministerios públicos.

Una característica de esa unidad es que sus integrantes portarán uniformes en rosa y de ese mismo color serán rotuladas las patrullas.

LA CONVOCATORIA





Las personas interesadas deberán presentar en las instalaciones de la SSC solicitud de empleo escrita de puño y letra del aspirante (original), seis fotografías a color tamaño infantil, currículum vitae, acta de nacimiento de reciente expedición, constancia de situación fiscal actualizada, identificación oficial con fotografía (INE), pasaporte o cédula profesional.





Además de licencia de manejo, constancia de No Antecedentes Penales emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), constancia de no inhabilitado con fecha de expedición no mayor a 30 días, certificado de último grado de estudios o cédula profesional, comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a dos meses, relación de tres referencias personales (no familiares), Clave Única de Identificación Permanente (CUIP); y en el caso de los hombres, cartilla liberada del Servicio Militar Nacional.





Para mayor información pueden comunicarse al teléfono oficial de la SSC que es 246 465 20 50, con extensiones 32084 y 32080, del Departamento de Recursos Humanos, o bien acudir directamente a las instalaciones de la Secretaría.