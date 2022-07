Un error, aprobar a todo alumno: experta

“Considero que es una mala decisión del gobierno, pero quieren salir bien librados de esta situación, de ahí que los docentes tienen que evaluar un aprendizaje que no se tuvo y que tampoco es culpa de los niños, pero la autoridad se lava las manos y no pretende crear una política para atenderlo”, criticó Salomé Nohemí López Gheno, encargada de la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Local

Lo anterior, ante la determinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de que, por segundo ciclo escolar consecutivo, ningún estudiante de educación básica será reprobado y la calificación mínima será de seis.

En entrevista, la también psicóloga afirmó que esta determinación de la autoridad lo verán en un futuro con niños que no saben leer, no tienen un aprendizaje en matemáticas o el razonamiento, pues todo fue hecho de manera improvisada y rápida sin planear ni organizar.

La especialista consideró que es una mala decisión de la Secretaría de Educación Pública no reprobar alumnos / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Consideró que la SEP cedió la responsabilidad a los padres y a los profesores de los grados siguientes, pues la dependencia ya los aprobó, “pero si son niños que pasan de primaria a secundaria, ahora en presencial se verán las carencias, y esos docentes del siguiente nivel son los que deberán batallar con eso”.

Aseveró que por la necesidad de apresurar las cosas y evitar que alguien quede mal, los estudiantes llegan con muchas deficiencias, pues no hubo orientación ni seguimiento, de ahí que no sirve de nada ponerles 10 si en el siguiente nivel no sabrán.

Por las cuestiones de la misma pandemia no te voy a poder decir en el año escolar tú estás listo, sino que, en dos, sería más digno y honesto por parte de la Secretaría decir sentémonos de manera colegiada para ver de qué manera puede que los niños aprovechen, recalcó.

Explicó que en la Universidad flexibilizaron la manera de enseñar, por ejemplo, si les dejaban leer un libro a los estudiantes, les daban un poco más de tiempo para concluir la actividad, esto por ser conscientes de que no tuvieron internet o no tuvieron computadora.

Por eso, sostuvo, al flexibilizar podrían buscar las estrategias para modificar el aprovechamiento, pero la SEP quiso salir bien librada porque no reprobó a nadie, pero al hacer una valoración real y honesta del grupo y ver si realmente entendieron los contenidos o al aplicarles un examen, no sabrán si van a aprobarlo, pero más importante aun, no sabrán que lo que aprendieron les servirá para la vida.

