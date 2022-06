“Tener base, la alegría de mi familia”: Valeria Guzmán

Visiblemente emocionada, Valeria Guzmán Chimal, enfermera adscrita al Hospital Infantil de Tlaxcala, aplaudió que el gobierno estatal haya tomado la decisión de implementar en la entidad el nuevo modelo de salud IMSS-Bienestar.

Y no es para menos, pues la descentralización de los servicios de salud, además de garantizar una atención digna y de calidad a tlaxcaltecas sin seguridad social, pondrá fin a la precarización del personal de salud que laboraba con sueldos bajos y en malas condiciones, al otorgarles un espacio prácticamente permanente después de laborar de forma eventual.

Guzmán Chimal, quien profesionalmente fue formada en el Hospital General de Tlaxcala, dijo que obtener una base federal es un regocijo no solo para ella como trabajadora, sino para toda su familia porque la certeza es para todos ellos: su esposo, sus hijos y hasta sus papás.

Ella es una es una de las mil 100 historias tlaxcaltecas de esperanza laboral que trae el IMSS-Bienestar, y fue su hija de 12 años quien la animó a creer en esa posibilidad.

En entrevista, la enfermera contó que nunca pensó que algún día iba poder acceder a una base, y que del proceso de reclutamiento del IMSS-Bienestar se enteró por conducto de su hija.

La palabra ‘base’ para una niña de 12 años y para la familia tiene mucho peso, ahora me doy cuenta que ese término pesa mucho en todo el entorno familiar, expresó en medio de lágrimas.

Contó que siguió el consejo de su hija y que el día que entregó sus papeles para ser considerada en ese programa, regresó a casa, donde su familia, emocionada por la obtención de la plaza, la recibió con globos y una bolsa de dulces.

Sin embargo yo les dije que hasta que no tuviera un papel en la mano no podía decir que tenía una base, y ahora voy a llegar con mucha alegría y con mucha felicidad a contarles que ya la tengo, expresó.

Recordó que durante nueve años y medio, trabajó como enfermera eventual, en un entorno complicado y difícil porque siempre estuvo en juego su familia al no contar con una estabilidad laboral y económica, y sin siquiera poder hacer planes para disfrutar momentos con sus hijos y esposo.

El tiempo siempre estaba invertido en el trabajo y en las jefas de enfermeras, porque ellas se apoderan del tiempo y eso implicaba que nuestros hijos nos esperaran en la escuela y que no podíamos llegar porque teníamos que quedarnos porque faltó personal, por ejemplo, relató.

Y es que señaló que como eventual si no trabaja no gana dinero, pues el salario puede ser de 600 o de 800 pesos, algo que no alcanza para sacar el día.

Valeria fue una de las que no creía en la veracidad de las plazas, pues recordó que durante muchos años era una promesa frecuente que nunca fue cumplida.

