Muchos choferes tlaxcaltecas se esfuerzan por mejorar

Para Daniel N., no todos los choferes del transporte público son iguales de prepotentes, pues hay quienes actúan de manera amable con los usuarios y se esfuerzan por dar un servicio decente, a propósito del Día del Chofer, que se conmemora este 31 de mayo.

Y es que los usuarios del transporte público expresan quejas constantes sobre las formas de conducir a exceso de velocidad de los conductores de las unidades, que van platicando o enviando mensajes mientras manejan, incluso son descorteses.

Con 25 años conduciendo unidades colectivas, Daniel, quien prefirió reservar sus apellidos, consideró que los choferes no son los malos de la película como critican los usuarios.

De todos hay, unos somos buenos, otros no, tratamos de cumplir con las expectativas de la empresa, tener la unidad limpia, ser amables con los usuarios, atajó.

En la plática que concedió a El Sol de Tlaxcala, Daniel compartió que le ha tocado vivir un asalto, luego el robo de su unidad y accidentes en su ruta, situaciones de las cuales poco a poco logró recuperarse y continuar conduciendo en el transporte colectivo. Prácticamente, desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche es su jornada en el transporte público.

Tras referir que las rutas que generalmente trabaja son la de Tlaxcala centro a la Procuraduría General de Justicia del Estado y de San Tadeo Huiloapan, opinó que hay días en que les va bien en ganancias y otros, simplemente salen con lo necesario.

Hay gente que creé que como chofer ganamos millonadas de dinero, a veces al final de día te vas con 30 o 60 pesos, o un poco más. No todos los conductores somos iguales, unos sí tenemos educación, lamentablemente por uno pagamos todos. Yo trato de conducirme con respeto hacia el usuario porque vivimos del usuario, de lo que nos pagan por el traslado. Si ellos no abordan la unidad, no solventamos los gastos.

Afirmó que cada día tienen anécdotas en sus diferentes trayectos, desde pasajeros que se bajan sin pagar el pasaje, hasta quien tira basura en la unidad y se vomita por ir alcoholizado.

Tenemos que aprender a tratar a la gente, hay quien no trae dinero o se les olvidó. Yo trato de tener mi unidad limpia y los usuarios la ensucian por ir comiendo, se les cae la comida y tengo que limpiar. Eso los usuarios no lo ven.

Más adelante, Daniel, de 43 años de edad, compartió que el Día del Chofer lo celebran cumpliendo con su jornada de trabajo, para tener la cuenta que piden los dueños de las unidades colectivas.

No podemos dejar sin servicio al usuario, como la fecha es entre semana, prácticamente trabajamos normal, si fuera domingo, lo festejamos con la familia.

Abundó que en su caso tiene un día domingo de descanso por cada 15 días, pues es preferible que trabaje para ganar su sueldo y dar el servicio de transporte colectivo que requiere la gente.

Finalmente, compartió que desde los 15 años que aprendió a manejar, le gustó el trabajo de chofer. “A los 15 años empecé a manejar por la necesidad de trabajar, desde ahí toda mi vida he sido chofer”.

Daniel. N. tiene 25 años como chofer de unidades colectivas en la capital del Estado.

