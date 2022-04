Tlaxcala combate el “sexting” entre la comunidad estudiantil

Aunque la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) cuenta con una estrategia para combatir el “sexting” entre la comunidad estudiantil de los diversos niveles educativos, este programa todavía no ha sido implementado en las escuelas de la entidad, reconoció el titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández.

Informó que será el próximo ciclo escolar cuando los docentes reciban capacitación en la materia, a través de jornadas, y la puedan atender en los salones de clase, esto con la finalidad de evitar esta práctica cada vez más común entre los jóvenes, principalmente, de secundaria, preparatoria y universidad.

La misma posición oficial fue confirmada por el líder de la Sección 31 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Snte), Cutberto Chávez de la Rosa, quien destacó que esas jornadas serán de beneficio para los estudiantes y ayudará a promover una cultura de respeto.

En este sentido, Homero Meneses informó que a raíz del regreso a las instituciones de manera presencial, están preparando jornadas de orientación digital para jóvenes y cómo deben enfrentar el mundo de las redes sociales, pero será hasta el próximo año que se lleven a cabo.

Y es que aunque la mayoría de los adolescentes cuenta con un dispositivo móvil, pocos son los que conocen sobre el tema del “sexting”, aunque tal vez, sin quererlo, lo han practicado en algún momento de su estancia en redes sociales, de ahí que desconocen las causas legales que el realizarlo les puede traer.

De acuerdo con estudiantes de secundaria y preparatoria que fueron cuestionados al respecto por El Sol de Tlaxcala, no saben exactamente la definición, pero que muchos de ellos en algún momento de su estancia en redes lo ha realizado, sin embargo, desconocen las consecuencias que esto les puede traer.

Así, muchos concordaron en que en las escuelas esos temas no se tocan o son muy cortos al momento de abordarlos, pues la enseñanza de la sexualidad, en todas sus vertientes, se reduce a la instrucción tradicional de los libros de Ciencias Naturales.

Asimismo, demandaron que exista mayor información en sus escuelas para que puedan prevenir ser víctimas o victimarios, pues en su mayoría cuenta con un teléfono celular con acceso a internet y redes sociales.

