Tlaxcala no tuvo un Día sin Mujeres

“Un Día sin Nosotras”, una protesta pacífica que en el país surgió en 2020 para visibilizar la importancia de la participación de la mujer en la sociedad, este 2023 en Tlaxcala pasó sin pena ni gloria en la mayor parte de los sectores.

Hace tres años, el 9 de marzo fue una fecha en la que colectivos y asociaciones civiles convocaron a todas las mujeres del país a no “moverse” y quedarse en casa; es decir, a no acudir a laborar o a estudiar y con su ausencia hacer notar la relevancia del papel que juegan en la vida económica, política, social, educativa, de salud, empresarial y hasta en la administración pública.

Y así sucedió, ese día en Tlaxcala la ausencia de mujeres en dependencias gubernamentales y escuelas públicas fue notoria, pero en establecimientos comerciales, restaurantes y puestos ambulantes laboraron de forma cotidiana.

En esta ocasión, solo un reducido grupo de mujeres accedió a esa solicitud, entre ellas las diputadas locales que decidieron no acudir a la sesión ordinaria de ayer jueves que, por falta de quorum, tuvo que ser suspendida, y esa misma postura fue adoptada por la mayor parte de las empleadas del Poder Legislativo.

En el Tribunal Superior de Justicia del Estado la presidenta Mary Cruz Cortés Ornelas declaró, en entrevista, que quienes no asistieran con motivo de esa fecha no enfrentarían consecuencias administrativas ni de ningún tipo.

En el gobierno del Estado las actividades se desarrollaron de forma normal, pues incluso algunas mujeres se sumaron a las labores de limpieza de la Plaza de la Constitución tras el disturbio generado en la protesta del 8M.

En las escuelas de todos los niveles la situación fue similar, y las docentes, personal administrativo y de apoyo, así como las alumnas, acudieron a los centros escolares como cotidianamente lo hacen. En tanto, en la Iniciativa Privada de Tlaxcala las mujeres laboraron con normalidad tras la propuesta de un Día sin Mujeres. Tanto en el sector comercio, como servicios e industrias las jornadas transcurrieron con normalidad y en seguimiento a su planeación de productividad.

Los empresarios confirmaron que las trabajadoras tanto en puestos subordinados como de mando laboraron dentro de sus horarios y cumplieron con sus responsabilidades, porque no tuvieron interés en la propuesta del paro de actividades por el nueve de marzo. En los casos donde hay sindicatos no hubo quejas de personal porque en el contrato colectivo de trabajo están establecidos los días feriados y con goce de sueldo, como es el caso del primero de mayo, Día del Trabajo.

Se ausentan diputadas de sesión del Congreso

Al ser mayoría, este jueves las diputadas mostraron músculo en el Congreso local, además de lanzar -indirectamente- un mensaje de que si se pusieran de acuerdo podrían ellas solas aprobar diversas iniciativas en favor de la población femenina, lo cual hasta el momento no ha sucedido, pues hay varios pendientes en la materia.

En concordancia al llamado de un “Un día sin mujeres”, este jueves las 13 legisladoras de las diversas fracciones parlamentarias no acudieron a la sesión, lo cual propició la no existencia de quórum y, por ende, la suspensión de la sesión ordinaria, a la cual también faltaron un par de diputados. Al ser opcional la decisión de acudir o no a laborar este jueves, fueron varias las trabajadoras del Legislativo quienes sí acudieron a realizar sus labores diarias, ya sea sindicalizadas o no, aunque para aquellas que decidieron no presentarse no habrá ninguna represalia o sanción.

En su momento, el presidente de la Mesa Directiva, Bladimir Zainos Flores, sostuvo que no habrá ninguna sanción tanto para las legisladoras como para las trabajadoras, pues así lo acordaron en la Junta de Coordinación y Concertación Política, y dijo ser respetuoso de la manera en la cual las diputadas respaldaron el movimiento.

La propuesta que nació en 2020 busca visibilizar la importancia de su participación en la sociedad.

*Con información de Jesús Lima