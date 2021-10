Tlaxcala opina | Obligación personal cuidarse de Covid-19

Ante el regreso del estado a semáforo epidemiológico verde por Covid-19, los tlaxcaltecas coincidieron en que es responsabilidad personal y familiar el seguir cuidándose para evitar cadenas de contagios y fallecimientos, tras más de un año y medio de pandemia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno de México, del 18 al 31 de octubre Tlaxcala estará transitando en verde, ante el descenso de casos positivos de Covid-19 y el nivel bajo de riesgo de infecciones.

Este Diario recopiló las opiniones de la gente, hubo quienes consideraron que tras un año y medio de la emergencia sanitaria cada uno sabe que debe cuidarse al asistir a lugares públicos, reuniones masivas, fiestas, ir a los supermercados, a los comercios y otros lugares.





“Aunque el gobierno establezca el semáforo verde, hay que seguir cuidándonos”, afirmó Ángeles N.

“Es que se debe seguir con el cubrebocas, eso dicen los doctores. En mi caso no que quiero enfermar y sigo sanitizandome cuando asisto a lugares públicos”, comentó Nancy N. de 43 años de edad.

También, hay personas que criticaron que mucha gente no usa el cubrebocas al usar el transporte público, ir al cajero o a los comercios. Es más, dijeron que presuntamente el gobierno estatal manipula las cifras porque todavía hay personas que se siguen contagiando y falleciendo por Covid-19.





“Siguen los contagios y eso no dicen las autoridades. Hacen eventos como el Cervantino donde dejarán entrar a menores de edad”, criticó Silvia N.





“Es porque se acerca el Buen Fin por eso nos pasan a verde, la gente no respeta el uso obligatorio de cubrebocas”, anotó Yuri N.





“Fui al cajero y antes de mi ingresó una persona son cubrebocas, le pedí que se lo pusiera y me respondió que yo no era nadie para obedecer. No les interesa cuidarse y nos ponen en riesgo, es gente que no entiende con criterios negativos”, opinó José N.

Los padres de familia aseveraron su inconformidad por las presiones para regresar a clases presenciales, bajo el argumento de que todavía hay riesgos en las aulas.





“Me insisten en que debo firmar para deslindar a la escuela en el caso de que mi hijo se contagie y si no firmo no se aceptan a mi hijo. Es una escuela privada de Zacatelco”, apuntó Martha N. jefa de familia.





2 semanas estará Tlaxcala en semáforo verde por Covid-19





Del 18 al 31 de octubre 2021

