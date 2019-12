UATx da cheques sin fondos

Trabajadores de diversas áreas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) dijeron que están preocupados porque recibieron cheques sin fondos, recurso que sería empleado para cubrir sus gastos de temporada decembrina.

Fue al tratar de cobrar los cheques en instituciones bancarias que se percataron que no tenían recursos, por lo que a muchos les retuvieron el documento en ventanilla y a otros se los regresaron, por lo tanto acudieron la mañana de este viernes a la Secretaría Administrativa de la UATx para conocer la situación de este hecho.

La inquietud es porque recibirían el pago de aguinaldo, dos quincenas y prima vacacional por temporada decembrina, pero ante la falta de recurso les preocupa pasar Navidad, Año Nuevo y vacaciones sin dinero.

Uno de los inconformes, quien decidió omitir su nombre por temor a represalias, señaló a este Diario que en el banco les comentaron que deben esperar 10 días hábiles para devolverles el cheque que les retuvieron, tanto a él como a otros compañeros.

Ante la situación no les quedó de otra que acudir al área administrativa de la universidad para preguntar sobre la situación, no obstante, solo les pidieron llevar copias de su credencial y del cheque y regresar al siguiente día, pero este viernes es el último día laboral por periodo vacacional en la universidad. No obstante, los afectados no presentaron las denuncias públicas por temor a represalias en su centro de trabajo.

10 Días hábiles deben esperar los trabajadores para recuperar el cheque que les retuvieron en los bancos.

