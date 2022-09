Instalan Sección Instructora que analizará posible desafuero de Alejandro Moreno

Quedó instalada en la Cámara Diputados la Sección Instructora que analizará y sancionará los casos contra políticos que estén denunciados penal y administrativamente, como el de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito.

La Sección quedó integrada por los diputados de Morena, Jaime Humberto Bernabe, como presidente, así como su compañero de partido, Leonel Godoy, el panista José Elías Lixa Abimerhi y el priista Rubén Moreira Valdés.

Te puede interesar: Detener audios contra Alito fue coincidencia con arreglo entre el PRI y Morena: Layda Sansores

El diputado del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, advirtió que como integrante “me voy apegar en todo momento a lo que la ley me obligue”, esto ante el cuestionamiento de que si no está acorralado ante el priistas, y los dos morenistas.

Lixa manifestó que es un error mezclar a la Sección Instructora con temas políticos, no es lo que rige ni los tiempos, ni las formas, pues es un organismo que tiene vocación jurídica apegada a derecho y a los procedimientos que existan independientemente a los tiempos.

Reiteró que la Sección Instructora no está para un caso en específico está para atender los asuntos que puedan generarse en toda la legislatura, por lo tanto, se apegará a los procedimientos que están establecidos, tanto en la Ley de responsabilidades de servidores públicos, la Ley Orgánica, la normativa penal del país, y la Constitución.

Política Con reforma para que el ejército siga en las calles, el PRI ha dado muestras de nacionalismo: Morena

Insistió que la Sección Instructora no es un espacio para mezclar asuntos políticos, se rige estrictamente por procedimientos jurídicos, la ley establece el procedimiento jurídico y lo que lo rige.

Por su parte, el presidente de la Sección Instructora Jaime Humberto Bernabe, recordó a la prensa que apenas de llevará a cabo la el proceso de entrega recepción y en cuento se conozcan los casos a analizar se estará de nuevo llamando a reunión.

El proceso de entrega recepción tiene un máximo de 15 días para dar un seguimiento y poder citar de nuevo, una vez que ya se conozcan los casos.

No tengo nada que temer

Sobre la instalación de la Sección Alejandro Moreno manifestó: “Yo lo he dicho, yo no tengo nada que esconder, lo he señalado, he sido claro”, así lo dijo al término de la instalación de la Comisión de Gobernación.

“No tengo nada que ocultar, yo he sido una gente transparente, he sido siempre no solo objetivo, mis cosas son claras, están de cara a la sociedad, así que aquí seguiremos trabajando”.

El pasado 16 de agosto la Fiscalía General del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, por el posible delito de enriquecimiento ilícito.

Política Nosotros estamos con el Ejército, no estamos con el narco: Rubén Moreira

El entonces presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez acompañó al Fiscal General a una conferencia y dijo que “acaban de presentar, hace unos momentos, una solicitud en términos de este escrito la declaratoria de procedencia en relación con Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de proceder en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”.

Renato Sales, explicó que esta solicitud no se desprende de los audios que ha dado a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sino de una investigación que hecha por el Ministerio Público y de la orden de cateo a una casa del dirigente del PRI el 4 de julio.