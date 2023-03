Ucrania busca responsables del asesinato de un prisionero de guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prometió encontrar a los "asesinos" del prisionero de guerra ucraniano cuya presunta ejecución por militares rusos fue grabada y difundida a través de las redes sociales.

El video fue difundido este lunes y en él "los ocupantes (rusos) aparecen matando brutalmente a un guerrero que valientemente les dijo a la cara: "¡Gloria a Ucrania!", aseguró Zelenski en su más reciente videomensaje difundido en su web oficial.

"Quiero que todos respondamos a sus palabras juntos, unidos: "¡Gloria al héroe! ¡Gloria a los héroes! ¡Gloria a Ucrania!. Y encontraremos a los asesinos!", advirtió el mandatario.

En la grabación difundida en las redes sociales aparece un soldado con uniforme del Ejército ucraniano en medio del bosque, fumando un cigarrillo y, en el momento en que grita "!Gloria Ucrania!", recibe múltiples disparos desde varios ángulos que acaban con su vida.

Tras difundirse las imágenes, el defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, calificó en su cuenta de Telegram este hecho como crimen de guerra y aseguró que "Rusia tendrá que responder por cada crimen cometido".

Para Lubinets, la ejecución de "un militar ucraniano capturado es una violación de las Convenciones de Ginebra", y calificó el hecho de "manifestación de bajeza y mezquindad".

Es "muy doloroso -dijo- ver lo que los ocupantes le están haciendo a nuestro pueblo. El objetivo de Ucrania, como todo el mundo democrático, es llevar a la Federación Rusa ante la justicia".

Lubinets informó además de que ha enviado ese video a los socios internacionales de Ucrania y a defensores del pueblo de diferentes países para confirmar lo que, en su opinión, es otro crimen de guerra ruso.

Nos matan solo por ser ucranianos: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que los rusos "están matando a nuestros ciudadanos por el mero hecho de ser ucranianos" y anunció que el Ejército del país no abandonará ninguna región atacada.

En su discurso también indicó que seguirá "defendiendo cada parte de Ucrania. Cuando llegue el momento, liberaremos todas las ciudades y pueblos de nuestro país. Y responsabilizaremos al ocupante por cada disparo contra Ucrania, por cada maldad contra los ucranianos".

"Si podemos hacerlo legalmente, -advirtió- entonces lo haremos legalmente. Si podemos hacerlo con armas, entonces lo haremos con armas".

Debido a nuestra unidad, debido a nuestra determinación, debido al hecho de que valoramos a toda Ucrania y a cada ucraniano, sabemos exactamente el resultado de esta guerra.

"Esta guerra es genocida"

Por el parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, calificó de "horrible", el video en el que se ve a "un prisionero de guerra ucraniano desarmado, ejecutado por las fuerzas rusas simplemente por decir 'Gloria a Ucrania'".

Y añadió, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que es "otra prueba de que esta guerra es genocida. Es imperativo que (el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan) inicie una investigación inmediata sobre este atroz crimen de guerra. Los perpetradores deben enfrentar la justicia".

Según datos preliminares difundidos por las agencias ucranianas, el fallecido, identificado como Timofii Shadura, era un militar adscrito a la brigada mecanizada número 30 "Príncipe Konstantin Ostrozky".

Shadura fue dado por desaparecido el 3 de febrero durante los combates que tuvieron lugar y que aún prosiguen en la ciudad de Bajmut, en el este del país.

El cuerpo del militar ucraniano se encuentra actualmente en el territorio temporalmente ocupado por los rusos y la confirmación definitiva de la identidad podría establecerse tras la devolución del cadáver y los exámenes pertinentes, advirtieron fuentes oficiales a la agencia Unian.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha abierto una investigación sobre este presunto asesinato que ha conmocionado al país.