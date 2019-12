EU firmará acuerdo comercial parcial con China el 15 de enero

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que firmará el 15 de enero, en la Casa Blanca, el acuerdo comercial parcial alcanzado con China luego de meses de una guerra comercial a ritmo de aranceles.

"Firmaré nuestro gran y completo acuerdo comercial fase uno con China el 15 de enero", dijo Trump, precisando que altos representantes de Pekín estarán presentes. También indicó que viajará a Pekín "en una fecha posterior" para la "fase dos" de ese acuerdo.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

La ceremonia tendrá lugar en presencia de altos funcionarios chinos, dijo el multimillonario republicano sin dar más detalles.

El inquilino de la Casa Blanca, que actualmente se encuentra de vacaciones en su club de Mar-a-Lago, en Florida (sureste), dijo que viajará en "una fecha posterior" en Pekín, donde comenzarán las discusiones para la "fase 2". "de este acuerdo.

Desde marzo de 2018, Pekín y Washington han impuesto aranceles recíprocos a cientos de miles de millones de dólares en bienes, lo que está afectando gravemente a los indicadores de China y desacelerando la economía mundial.

Según Washington, el acuerdo incluye avances en la transferencia forzada de tecnología, así como un mejor acceso al mercado chino para las empresas del sector financiero. También establece que Pekín comprará 200 mil millones de dólares en productos estadounidenses durante un período de dos años a partir de un punto de referencia en 2017.

A cambio de los compromisos chinos asumidos a mediados de diciembre, la administración Trump ha renunciado a imponer nuevas tarifas. Y según los términos del acuerdo, también acordó reducir a la mitad los impuestos anunciados el 1 de septiembre sobre 120 mil millones de dólares de importaciones desde el gigante asiático.