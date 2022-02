Sin avances, caso de Wilebaldo Mitre 

A casi medio año de la desaparición de Wilebaldo Mitre, familiares indicaron que han sido nulos los avances en la investigación del caso por parte de las autoridades.

Policiaca Robo en Tzompantepec desata enfrentamiento entre policías y presuntos ladrones

Los consanguíneos del hombre de 31 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 20 de agosto de 2021, temen que exista un carpetazo y con ello se cancele la búsqueda para dar con su paradero.

Entérate: ➡️Volcadura de tráiler cargado con paneles solares provoca severo caos, en Yauhquemehcan

La madre del ilocalizable manifestó que han realizado más recorridos por su propia cuenta para poder ubicar mayores indicios de su hijo; el más reciente fue en un río de aguas negras que cruza por la comunidad de San Lorenzo, en Tepeyanco, pero no hubo resultados positivos.

Familiares de Wilebaldo Mitre temen carpetazo en su caso de desaparición por parte de las autoridades locales / Archivo | El Sol de Tlaxcala

Asimismo, indicó que han pasado tres meses desde el último acercamiento con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas; “dijeron que cualquier dato que saliera en la investigación nos lo harían saber, pero no hemos recibido nada”, sentenció.

Policiaca Incendio consume en su totalidad fábrica de textiles, en Xicohtzinco

En tanto, refirió que las personas que vieron por última ocasión a Wilebaldo dejaron un domicilio ubicado entre Tepeyanco y Zacatelco; “es como si se los hubiera tragado la tierra, ya nadie sabe dónde están”.

Continúa leyendo: ➡️Sofocan incendio de automóvil

Sin embargo, la progenitora del hombre desaparecido pidió a la procuradora del estado, Ernestina Carro Roldán, “que se ponga la mano en el corazón como madre, como ser humano y que ponga a trabajar a sus elementos, estoy desesperada”.

“Buscamos a quien es un hijo, un padre, un hermano; y así como este caso hay decenas de otras personas que sufren por la desaparición de sus seres queridos”, expresó. Además pidió celeridad en las investigaciones y buen manejo en todos los casos.

Entérate: ➡️Recuperan autos robados





Madre de Wilebaldo Mitre

Yo me desesperó, lloró y me preguntó por qué nadie me hace caso, ellos como funcionarios van y vienen y no voltean a ver a las personas humildes”









Continúa leyendo ⬇️

Policiaca Clausura Coeprist antro-bar “La Terraza” por incumplir medidas sanitarias

Policiaca Golpean a un presunto delincuente en Santa Anita Huiloac, Apizaco