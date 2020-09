¡A favor de Tlaxcala! | Juntos por un presupuesto a favor de Tlaxcala

Apostando simplemente a la objetividad, en Acción Nacional coincidimos con líderes de todas las fuerzas políticas y de los sectores productivos de Tlaxcala, en el sentido de que el escenario económico para nuestras familias en el 2021 y para el futuro, es de alta incertidumbre y preocupación.

A manera de contexto de lo antes señalado, les comparto dos opiniones coincidentes: 1) De acuerdo con un reporte de Citibanamex, estamos viviendo un sexenio perdido en materia económica, pues prevé que el PIB solo ascendería a 0.22% por año; 2) Con base en las previsiones de la SHCP, la producción interna nacional crecería 0.67% durante esta administración, la cifra más baja desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982 -1988) cuando crecimos en promedio anual 0.1%.

Y por si fuera poco, es importante recordar que el PPEF en poder de la Cámara de Diputados Federal, tampoco nos trae buenas noticias: Prevé disminuciones reales a las participaciones del estado; no contempla estimular la reactivación económica mediante la disminución de impuestos como el IVA, ISR o IEPS; no trae consigo estímulos a la economía de las familias mediante reducciones en los costos de los bienes que ofrece el gobierno como el gas, la luz y los combustibles automotores; desalienta y deja solos a estados y municipios en la lucha contra la delincuencia; desaparece programas de desarrollo para el campo, etc.

Luego entonces, si consideramos que de acuerdo al Artículo 70, fracción VIII, de nuestra Constitución Política, el gobernador deberá presentar al Congreso en los primeros quince días del mes de noviembre el Presupuesto de Egresos 2021, creemos que estamos a tiempo para que los tres poderes estatales, las fuerzas políticas y los sectores productivos, volvamos a dejar a un lado nuestras diferencias y pongamos en el centro de nuestra atención, el futuro económico de las familias de Tlaxcala, a partir del diseño de un perfil netamente productivo para el ejercicio de los recursos públicos para el próximo año.

Con el mejor ánimo político, porque el tema es serio y preocupante para las familias de Tlaxcala, y porque Acción Nacional hoy refrenda su actitud propositiva, sugerimos crear la "Mesa de Coincidencias para la Reactivación de Tlaxcala 2021", en donde conjuntemos visiones, opiniones y propuestas para impulsar el empleo, la inversión y el turismo, para fortalecer los sistemas de salud y de seguridad estatal, para mejorar la capacidad de hacer obra pública en los municipios, para estimular la producción agropecuaria, etc.; y por supuesto para evitar proselitismos electorales con recursos públicos, para suprimir gastos innecesarios en la administración pública, etc.

Se trata entonces, de que vayamos tod@s por un presupuesto a favor de Tlaxcala, de que seamos ejemplo a nivel nacional construyendo un mismo objetivo económico para nuestro estado, de que motivemos a la ciudadana a salir adelante a partir de su familia, de que construyamos un presupuesto de egresos democrático y participativo, y de que Tlaxcala enfrente con mejores circunstancias el 2021.

¡¡Acción Nacional está a favor!!

*Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala