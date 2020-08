¡A favor de Tlaxcala! | México no debe perder este sexenio

Como partido político de oposición responsable que somos, nos estamos ocupando en fijar posturas y propuestas con el ánimo de contribuir a que la ciudadanía valore lo que ha perdido por políticas erróneas y sin estrategia que la federación implementa, y con ello fortalezca su madurez social y política para no volverse a equivocar en las urnas como sucedió en 2018; es por ello que hoy queremos opinar sobre la necesidad que tenemos de hacer algo para evitar que este sexenio federal se siga perdiendo, pues a la fecha no hay resultados y de todo se le echa la culpa al pasado… reconozcamos, las mediciones en materia económica, de seguridad y salud son contundentes: México NO tiene rumbo y está perdiendo el tiempo.

Luego entonces, aunque a unos no les guste recordar y quisieran que se nos olvide, el desastre que en materia económica tenemos, ahí está… el haber cancelado un aeropuerto internacional y una planta cervecera, construir una refinería y entorpecer las inversiones verdes, atacar sin tregua a los inversionistas generadores de empleo, gastarse los ahorros de las familias en obras innecesarias como el Tren Maya, y privilegiar el gasto en programas sociales sin control ni estrategia contra la pobreza, han hecho que -de acuerdo al Inegi- a partir del segundo trimestre del 2019 el PIB sea NEGATIVO... ¿Dónde está el crecimiento económico y los empleos que nos prometieron?

Otro tema que tampoco les gusta que l@s mexican@s, mantengamos en mente es el evidente pésimo manejo que han hecho de la pandemia por la Covid-19, pues NUNCA tuvimos -ni tendremos- un plan de contención o mitigación sanitaria y económica; por el contrario nos regalaron más malas decisiones: Reacción tardía, cerrazón a las pruebas masivas, abandono financiero al sector salud, soberbia interpretación del "semáforo epidemiológico", e inexplicable resistencia a la promoción del uso de cubre bocas como medida de prevención; todo esto tiene un crudo resultado: Más de 50 mil muertos, tasa de mortalidad por encima del 10% y más de 450 mil personas contagiadas… ¿Está "domada" la pandemia?

A esto le vamos a sumar –y no nos cansaremos de recordarles- el caos que todo el País vive en materia de inseguridad, ¿Dónde está el compromiso de abatir la inseguridad del país?... de acuerdo a datos del SNSP el 2019 resultó el año más violento en la historia de México y este 2020 va por el mismo camino, pues de enero a mayo ya van 14 mil 631 personas asesinadas, 385 feminicidios, 445 secuestros, 3 mil 459 casos de extorsión y 237 casos de Trata de Personas.

Estos tres señalamientos no son reiteraciones… son temas por demás vigentes, acaparan la agenda nacional, son contundentes y nos obligan a redoblar esfuerzos para que en el 2021, los partidos políticos de oposición responsable, nos sigamos acercando a una sociedad cada vez más informada y consciente de la realidad, a efectos de que sin distracciones evitemos seguir perdiendo el tiempo con un Gobierno cuyas incapacidades son manifiestas.

No nos confundamos, si queremos que Tlaxcala y que México detenga su caída y recupere el bien común, lo mejor es seguir trabajando para que en el 2021, le demos un nuevo sentido a nuestro voto y por eso les refrendo… Si hay de Otra, y es con el PAN… y aunque una que otra voz del pasado ansía que el panismo tlaxcalteca se confronte con medio mundo y si es en los medios mejor… la realidad es que hoy las cosas son diferentes, hoy las diferencias políticas se resuelven con diálogo, con propuestas, acreditando números electorales -no estridencias-, con igualdad de circunstancias y no chantajes… por lo que no bajaremos la guardia y continuaremos nuestra labor partidista opinando para no tener MÁS un Sexenio de Gobierno sin resultados para l@s mexican@s.