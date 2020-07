Hace unos días, un grupo de intelectuales publicó en un medio de circulación nacional un desplegado en el que convocó a integrar un bloque opositor a Morena de cara a las elecciones federales de 2021. Claramente, el contenido de este documento fue una respuesta desesperada al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a través de una carta, que lleva por título “Bendito coraje”, respondió con contundencia a sus detractores.

Con plena autoridad moral y absoluto liderazgo político, el presidente López Obrador evidenció la incongruente actitud de aquellos que solamente critican a conveniencia los cambios en México. Sin necesidad de confrontarse, hizo que el peso de sus reflexiones en dicha carta venciera los vanos argumentos de los defensores del modelo neoliberal, quienes se están agrupado para intentar restaurar el régimen de corrupción y antidemocracia que tanto daño le ha hecho a nuestro país.

Consideramos importante no dejar inadvertido este tema, porque los opositores al presidente López Obrador y a su proceso transformador han decidido quitarse la máscara, y abiertamente, pretenden impedir que México avance por la senda que el pueblo eligió el 1 de julio de 2018: la senda de la atención a los pobres, el combate a la corrupción y el fin del gobierno autoritario y represor.

Tristemente, Andrés Manuel López Obrador ha sido el mandatario más atacado por sus adversarios en los últimos 100 años, y a pesar de ello, su gobierno no ha optado por la censura, sino por la libertad de expresión, como nuevamente lo está demostrado.

El problema para los conservadores es que el presidente no se queda callado ni se deja someter. Es un hombre capaz de reconocer que legítimamente haya una oposición a su gobierno, pero al mismo tiempo demostrar que sus ataques son mezquinos porque, con hechos, él demuestra que su compromiso con México sigue firme.

Y con hechos nos referimos a la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a la detención del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, quienes deben enfrentar la justicia por los abusos cometidos en el desempeño de sus cargos. Y con ataques mezquinos, a los de personajes como el ex presidente Felipe Calderón, quien mañosamente difundió hace unas semanas que México había rebasado a España en muertes por COVID-19, sin mencionar que España cuenta con 47 millones de habitantes y México con 126 millones, y que las familias mexicanas han hecho muchos sacrificios para reducir la propagación del virus y evitar el colapso de nuestro sistema de salud.

Estimados amigos: con mucha satisfacción podemos decir que la Cuarta Transformación avanza con paso firme. Como el presidente López Obrador ha dicho: “la historia nos enseña que cuando se pone en práctica un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora”, tal como ahora sucede. Lo lamentable en ello es, precisamente, la falta de honestidad política, que ahora lleva a muchos a cuestionar lo que antes no cuestionaban, y a criticar lo que antes no quisieron o no pudieron cambiar, y esto es algo de lo que ya está harto el pueblo de México.

Convocar a un bloque opositor a Morena para que no logre mayoría en la Cámara de Diputados federal y deje de impulsar las reformas que consolidan la Cuarta Transformación es, en el fondo, la manera elitista como los conservadores entienden la democracia, porque no corresponde a grupos, sino a los ciudadanos, decidir el destino de México.

En 2021, como lo ha ofrecido el presidente López Obrador, los mexicanos volverán a elegir con libertad, porque el tiempo de los fraudes quedó atrás. Y será la mayoría la que determine si seguimos transitando hacia la transformación vida política e institucional del país, o regresamos a la desigualdad, la marginación y la deshonestidad de antes.

Este es el “bendito coraje” de quienes no entienden que México está cambiando, y que son muchos los que apoyan el cambio de la mano de un líder como Andrés Manuel López Obrador.

Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.