Blanco y Negro | Conclusiones

El estadio Akron fue la última parada de los Coyotes de Tlaxcala, esto durante el torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX.

La derrota ante Tapatío por un gol a cero cerró la temporada 2020-2021 del equipo estatal, que en sus dos primeros campeonatos cumplió con el objetivo de avanzar al menos a la segunda ronda y evitar colocarse en la zona de abajo.

Ciertamente que la incursión en este organismo es muy diferente a la Liga Premier donde Tlaxcala FC fue protagonista.

El nivel competitivo en la Liga de Expansión es mayor, por lo que no cualquier futbolista puede jugar a buen nivel por la misma exigencia que se presenta. Ante esto, no todos los jugadores que brillaron con el equipo y fueron campeones tienen el perfil de jugar en esta liga, por ello Rubirosa no los consideró casi en su totalidad.

Hablando de los dos últimos torneos, es claro que no todos los jugadores de Tlaxcala FC superaron la prueba de competir en este circuito, por lo que una vez concluida la temporada, la directiva que encabeza Rafael Torre Mendoza habrá de apuntalar al equipo con jugadores que muestren mayor calidad en cancha.

Es claro que formar un equipo de alta competencia no es nada sencillo por lo que para el nuevo proyecto que arrancará por el mes de agosto se debe tomar en cuenta a los mejores jugadores, que deben conformar la base de Coyotes, y reforzar las líneas donde el rendimiento fue inferior.

El equipo requiere de delanteros de mayor talla, tanto Gama y compañía no son lo que necesita el estado Tlaxcala.

Además en medio campo urge mayor dinámica y no dejar el peso a un Francisco Uscanga, quien no es mal jugador, pero refleja un nivel de canchero y no claridad de ser protagonista por buen fútbol. Sus mejores tiempos parecen haber pasado.

En la portería, el equipo también necesita alguien con mayor calidad y compromiso al proyecto ya que los dos guardametas que vieron acción este año cometieron errores que costaron derrotas.

También veremos si Rafa Torre decide continuar con Rubirosa o llama a un técnico que pudiera cambiar la apariencia del equipo en su movilidad dentro de cancha.

MADAÍ

La maratonista Madaí Pérez Carrillo lo intentó, pero no pudo alcanzar el tiempo mínimo para calificarse a Juegos Olímpicos.

La atleta es un ejemplo de perseverancia y entrega con su deporte.

La comunidad deportiva tiene que reconocerle lo mucho que ha dado a Tlaxcala y por el simple hecho de tener la mejor marca histórica para una fondista latinoamericana, merece todo el respeto.

Su lugar 12 en Twente, Holanda es aplaudible, aunque no suficiente para meterse a la magna justa universal, de la que ya tuvo dos apariciones.