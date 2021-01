Blanco y Negro | Inicio alentador

Coyotes de Tlaxcala, sin ser favorito en sus dos primeros partidos, logró empate y triunfo, respectivamente por lo que su premio es ubicarse como sublíder del torneo con cuatro puntos.

Ante Atlético Morelia, el cuadro local recibió a un rival crecido, que pensó en volver a golear y llevarse cuatro unidades.

Y la sorpresa para los michoacanos fue que se midieron a un conjunto ordenado, bien plantado en cancha y con oficio, que los venció justificadamente para bajarlos de su pedestal y su actitud de sentirse superiores.

Esta victoria recuerda la que alcanzó Coyotes en el torneo anterior ante los Cimarrones de Sonora, que pensaron que con el nombre y la etiqueta de sus jugadores se llevarían el triunfo en el estadio Tlahuicole, lo que no ocurrió ante su enorme decepción.

REFUERZOS

Coyotes de Tlaxcala tiene un plantel nuevo, no de grandes nombres, pero sí de futbolistas que al menos en los dos primeros dos juegos, han mostrado que saben jugar, que se entregan y que van por un torneo redondo.

Irving Rubirosa, técnico del club estatal, podrá manejar de mejor forma los partidos con un grupo más cohesionado y con mayor presencia en cancha.

Destaca el paraguayo José Báez en la defensa central, futbolista que ha llegado a mostrar fortaleza en la zaga y a ser clave para evitar goles.

LA PANDEMIA

La pandemia del nuevo Coronavirus tiene en jaque al futbol profesional mexicano y es que los contagios en clubes es un problema que ha ido a más en este enero, situación que ha llevado a la primera categoría –Liga Mx-, a suspender algunos partidos.

Coyotes espera no tener casos positivos que vengan a alterar sus planes, pero este asunto está flotando para todos y nadie puede presumir que lo evitará. Por ahora, la Liga de Expansión Mx no tiene posposición de juegos.

En ese orden y disciplina personal y de grupo, al menos los jugadores, cuerpo técnico y médido de Tlaxcala deben mantener las medidas preventivas y respetar los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal.

Por lo pronto, la pandemia mantendrá cerrados los estadios para la afición y será por medio de las transmisiones en televisión la forma de ver el desempeño de los clubes.

LA PLAYERA DEL GULLIT PEÑA

Carlos Gullit Peña está molesto por dos cosas: la primera porque no se concretó en Apetatitlán una escuela de futbol que promueve y la segunda porque entregó a autoridades de ese municipio una playera de un club en el que militó en Europa y que al no aterrizar su proyecto pidió que se le regresara y a la fecha no ha tenido respuesta.

Y en este asunto extrafutbol, el jugador que brilló con los Panzas Verdes del León, sigue esperando que Isela Carvajal Parra, síndico del municipio de Antonio Carvajal, le dé de vuelta su camiseta, que tiene un significado especial para su persona por su paso por el viejo continente.