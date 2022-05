Blanco y Negro | Talentos universitarios

El deporte tlaxcalteca infantil y juvenil encuentra conforme crecen sus talentos en diferentes disciplinas, la posibilidad de una importante proyección educativa al ingresar en un mediano plazo como becarios a universidades privadas, en diferentes partes del país.

Esta proyección es aprobable en ese proceso formativo como seres humanos, ya que por medio del deporte encuentran el camino para hacer sus estudios de nivel superior en instituciones de renombre.

Y en esta dinámica, que es común con jugadores de basquetbol, corredores de atletismo y practicantes de otras disciplinas, jóvenes tlaxcaltecas son bienvenidos a esas casas universitarias en las que, además de lo deportivo, también tienen brillo en lo académico.

Llama la atención, que también son personajes al interior de sus instituciones como Deysi Rugerio, quien aparece en la capital angelopolitana dominando un balón de basquetbol en espectaculares publicitarios de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Así como la exitosa tlaxcalteca hay otros exponentes de esta entidad, que son ejemplo para su estado y para sus escuelas.

“CANELO” Y SU CONTROVERTIDA CARRERA BOXÍSTICA

Saúl “Canelo” Álvarez, el llamado por sus detractores como el “Héroe de papel” finalmente sacó el cobre ante un rival ruso, que poco se esperaba en el combate sabatino por el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

El mexicano, criticado por enfrentar a rivales que no le lanzaban golpes y que caían a pesar de no recibir impactos contundentes del tapatío, se midió ante Dmitry Bivol quien a lo largo de 12 episodios impuso condiciones para ganar de forma indiscutible en una velada que arrojó la sorpresa mayor de 2022 en el plano del pugilismo mundial. “Canelo” sufrió su segunda derrota y su camino no parece ser el mejor, el de los triunfos que le daban fama, ya que a sus 31 años de edad comienza el declive de su fortaleza física y mental.

Ante este panorama retomar el éxito será solamente con peleas arregladas y ante rivales comprados, como ocurrió por varios años. Lamentablemente el boxeo profesional, en el que están involucrados promotores de Estados Unidos, que hacen sus espectáculos en Las Vegas, no refleja seriedad y muchas peleas no emulan las batallas épicas de décadas anteriores, en las que el honor de ganar mostraba a los contendientes con una entrega extraordinaria.

INFANTILES

El futbol infantil de Tlaxcala necesita de una mayor integración entre las ligas y promotores que lo trabajan a lo largo y ancho del estado. Y es que en el reciente campeonato nacional Scotiabank, convocado por la Federación Mexicana de Futbol, el resultado no fue el mejor al caer con amplia diferencia en sus partidos de la ronda de grupos.

Nuestra entidad es pequeña territorialmente, por lo que debe existir organización y planeación para formar selectivos con los mejores futbolistas. Cierto que hay selectivos estatales para definir al campeón, que será la base de la representación, pero reforzar con niños talentosos, que lo tienen probado, es una opción adecuada para ser competitivos ante los demás estados, que algunos tienen ventaja por contar con academias formativas, en las que hay entrenadores capacitados y hacen del niño un deportista en crecimiento por el aprendizaje con desarrollo adecuado.