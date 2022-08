Cinco principios para la felicidad

En el año 1922, en Japón, Mikao Usui fundaba el sistema Reiki de curación con energía natural. Su movimiento se extendió en muy poco tiempo por todo el mundo y hasta el día de hoy constituye uno de los métodos alternativos de sanación más eficaces que existen y que, como complemento de la medicina convencional alópata, produce muy buenos resultados.

El Maestro Usui, sabedor de que la mente juega un papel preponderante en la salud y el bienestar integral de todos los seres humanos recomendaba a sus seguidores y pacientes vivir de acuerdo con los siguientes cinco principios: Solo por hoy no se enoje, no se preocupe, sea agradecido, sea amable con los demás y sea honesto en su trabajo.

Como puede usted ver, esta sencilla filosofía para la vida diaria empieza con las palabras "solo por hoy", porque el presente es lo único real, lo único que hay, el único momento en el que puede usted ser feliz. Existen dos ladrones muy sutiles que pueden robarle la paz y la tranquilidad, y estos son el pasado y el futuro. Mire, aprenda de su pasado y hágalo su maestro pero no se aferre a él ni sea su esclavo. Por otro lado, piense en lo ilógico que resulta estresarse por el futuro ¡cuando ni siquiera ha sucedido! Sea responsable y precavido, pero viva siempre consciente de que éste puede ser su último día. Viva consciente de su presente. Y por lo que más quiera, disfrútelo.

"No se enoje", es el primer consejo del Maestro Usui. ¿Sabía que el enojo es causa de un sinfín de enfermedades y desgracias? Si se enoja, el único que sale perdiendo es usted. Su hígado paga las consecuencias. Y peor aún, si toma decisiones estando enojado tenga la seguridad de que las consecuencias serán nefastas. ¡Cuántas veces hemos lastimado a nuestros seres amados en un arranque de enojo irracional! Le recuerdo una gran verdad: usted es el único señor en su mundo interior, en su mente, y si se enoja está permitiendo que personas y circunstancias externas tengan poder sobre usted y le perturben. Antes de enojarse cuente hasta diez. Relájese. Piense bien las cosas.

"No se preocupe". Es el segundo principio. La mayoría de la gente vive preocupada por cosas y circunstancias que están por completo fuera de su dominio. Haga lo que esté a su alcance por mejorar su situación, pero lo demás déjelo en las manos del Poder Infinito que llamamos Dios. Cambie la preocupación por fe y confianza, verá que no se arrepentirá. Muchas preocupaciones nacen porque queremos controlar a medio mundo y porque tendemos a magnificar las cosas y ahogarnos en un vaso de agua. Tenemos una especie de "mentalidad de telenovela" y nos encanta el drama. ¡Dígame si estoy equivocado! En vez de preocuparse, ocúpese en construir la vida de sus sueños y en ser feliz. Lo único que puede usted realmente controlar y gobernar son sus pensamientos. Con eso le basta y le sobra.

"Sea agradecido". Este principio, el tercero de nuestra lista, tiene una importancia enorme. La gratitud es una actitud mental que ejerce una fuerza gravitacional irresistible que atrae hacia usted cada vez más de aquello por lo que agradece. En pocas palabras, mientras más agradecido sea usted, más bendecido será. Agradezca por las cosas más simples y verá lo afortunado que es. Agradezca por la cama en la que duerme, por el agua con la que se baña, por el pan de cada día, por su trabajo, por sus seres amados, en fin, agradezca por el hecho de estar vivo ¡No puede dejar pasar la vida quejándose y amargándose por lo que no tiene, por lo que salió mal, porque las cosas no salen siempre como usted quiere! La oración más pura y poderosa no es otra que la gratitud. La palabra mágica que obrará verdaderos milagros en su vida es "gracias". Haga la prueba. Sea agradecido y atraerá hacia usted cosas muy buenas.

El cuarto principio de la filosofía del Maestro Micao Usui es el siguiente: "sea amable con todos". ¿Qué le cuesta? Nada. ¿Qué beneficios le trae? Muchísimos. Jesús de Nazaret dijo: Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes; porque en esto se resumen la ley y los profetas (Mateo 7:12). ¿Se imagina cómo sería el mundo si todos siguiéramos fielmente esta enseñanza? Nos hubiéramos ahorrado tantos conflictos, tantas injusticias, tantas guerras. Si quiere que los demás sean amables con usted, empiece por ser amable con ellos. Sonría, salude, tenga una buena palabra para todos. Cada uno de nosotros está librando alguna batalla, enfrentando alguna dificultad, lidiando con alguna tristeza. Si somos empáticos los unos con los otros estaremos construyendo una mejor sociedad y viviremos más tranquilos. Recuerde, todo lo bueno que usted haga, la vida se encargará de regresárselo.

Por último, "sea honesto en su trabajo", es el quinto y último principio. Sin importar a qué se dedique usted, siempre y cuando con su actividad no cause daño a los demás, realice su trabajo con entrega y entusiasmo. Lo que tenga que hacer, por sencillo que parezca, hágalo bien, sabiendo que el primer beneficiado es usted. El trabajo dignifica porque nos hace sentir útiles y productivos. Huya de la ociosidad. Y si su actual actividad no le gusta y no le satisface, busque la manera de cambiar de giro. El mundo es muy grande y hay lugar para todos. Usted es único e irrepetible, lleno de talentos y características extraordinarias; nadie puede ocupar su lugar.

Estos son, pues, estimado lector, los cinco principios de la filosofía de Micao Usui. Una filosofía práctica y sencilla para la vida diaria. Aplíquelos y le aseguro que hará de su existencia una experiencia más feliz y placentera. Es mi más sincero deseo.

*Comunicólogo y sacerdote anglicano.