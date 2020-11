Mirador del Sur | Las cuotas escolares reaparecen

A pesar de la grave situación económica que enfrentan muchas familias, que han perdido empleos y están limitadas por la pandemia de la Covid-19, todavía insisten comités de padres de familia en exigir cuotas escolares, según ellos, para mantenimiento y gastos de operatividad.





Lo cierto es que la Secretaría de Educación Pública en el estado debe fijar una posición sobre este tema, ya que ante las dudas en su normatividad hay paterfamilias que, sin duda alguna, buscan beneficios personales con recursos de muchos, pero anteponen con mentiras que deben hacer gastos para mantenimiento y actualización de tareas en su respectiva institución educativa.





Es evidente que si no hay clases presenciales, debe mantenerse sin efecto el pago de cuotas escolares, pero hay comités que siguen presionando y amagando que de no pagar no se permitirá la continuidad escolar de los alumnos.





Este caso lo volvemos a ver en la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano, de Zacatelco, donde la sociedad de padres de familia, de forma arbitraria, exige sea cubierta la cuota de alumnos de los grados segundo y tercero.









EL CHOQUE Y EL COBRO





En esta región, apareció el móvil del choque y cobro, ese que en otros estados se ha viralizado por la participación de extorsionadores, que dejan que le peguen a su automóvil para exigir el pago del golpe.





Esta mecánica de extorsión ha sido detectada en la carretera federal Puebla-Tlaxcala, entre el crucero de Papalotla y la secundaria de Xicohtzinco.





Ante esto, es urgente que las autoridades de ambas comunas estén atentas y eviten que se incruste esta forma de robar a la gente.





No es justo que se les lleguen a arrebatar hasta 15 mil pesos.





Los timadores, en uno de sus grupos, hacen uso de un automóvil Chevrolet Beat de año reciente color azul y llevan la facia del auto sobrepuesta para que se caiga con facilidad. Qué mala jugada.









