Mirador del sur | Se acerca temporada de Día de Muertos

Llegamos a octubre, décimo mes del complicado 2020 y un nuevo reto para las autoridades y ciudadanía es el de evitar mayores problemas por el aglutinamiento de personas en determinados espacios, en ese caso en los panteones. Por ello, es urgente desde este mes implementar campañas de concientización para evitar altas concentraciones de personas en los campos santos con motivo del Día de Muertos.

Serán los dos primeros dos días de noviembre cuando se lleve a cabo esta tradición que en México es muy significativa por la visita a nuestros difuntos.

La situación que prevalece no solo en México sino a nivel mundial, no es nada cómoda en el tema de salud pública, por lo que no es nada recomendable permitir que cientos de personas se agrupen en panteones, ante ello no es descabellado mantenerlos cerrados, lo que es un dilema para los gobiernos municipales. Aquí entran en pugna las costumbres y tradiciones en contra de las nuevas reglamentaciones mientras la pandemia del nuevo coronavirus siga siendo una amenaza para todos.

REACONDICIONAMIENTO Y RESCATE

En San Pablo del Monte hay un proyecto de reacondicionamiento y rescate del expanteón La Santísima, espacio que hace 20 años fue clausurado por el entonces alcalde Leobardo Corona Otero al alcanzar su máxima capacidad para sepultar los restos de familiares de ese municipio.

La propuesta de la autoridad local y de la diputada Patricia Jaramillo, es la de llevar a cabo una obra de impacto social, la que es interesante y que muestra la necesidad de mejorar condiciones de infraestructura en la mancha urbana de un poblado que alcanza los 100 mil habitantes y que por su colindancia con Puebla debe aterrizar acciones que vayan a la par del desarrollo metropolitano, en conjunto con la capital de la vecina entidad.

Sin duda que este proyecto es punto de lanza para los municipios tlaxcaltecas, que pudieran honrar sus campos santos añejos, los olvidados, con la construcción de áreas de reserva natural y de reflexión, siempre respetando los restos de sus seres queridos.

El reacondicionamiento de ese lugar llega años después de que fue implementado en San Isidro Buensuceso donde fue reubicado su campo santo y en su espacio original construyeron espacios deportivos.

EL PAN DE HELADO

Zacatelco tiene una mayor presencia turística con la declaración en el Congreso local del pan con helado como patrimonio cultural inmaterial.

Todo esto es positivo en la proyección del llamado “corazón del sur”, pero surge un pero, y es el de habitantes de Huactzinco, quienes reclaman la autenticidad e identidad del pan de fiesta, el que no tiene origen en Zacatelco, por lo que no consideran justo que se presuma lo que no le corresponde.