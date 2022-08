Mirador del sur | Solución de los límites, una historia sin fin

Han pasado décadas y el tema de definición de límites territoriales no ha encontrado eco por parte de las autoridades estatales de Puebla y Tlaxcala. Y conforme pase el tiempo, será más complejo aclarar las líneas que separan a ambas entidades. Lo cierto que el caso tiene muchas lagunas para asegurar con precisión dónde están los linderos, incluso en el decreto presidencial de 1899 no existe un mapa y solo un texto, firmado por el presidente de México, Porfirio Díaz. Entre las dudas de esos límites está en la zona de Canoa, Puebla, donde el decreto menciona la línea en una de las barrancas, pero no dice su nombre, por lo que es cuando surgen interpretaciones, que no son necesariamente objetivas.

Al extenderse la mancha urbana de Puebla, el avance de su comercio e incluso de sectores poblaciones marca una presión infrenable. Por ello, es urgente que exista un acuerdo político, para marcar la separación de ambos estados y no incurrir en una omisión, que en un mediano o largo plazo genere un mayor conflicto. Por lo pronto, ante esa indefinición hay colonias que no son de aquí ni de allá, además de que hay espacios en los que las policías de ambos estados no intervienen por no tener en claro si son parte de su jurisdicción.

LOS SERVICIOS INEFICIENTES

No es un asunto agradable, ni tampoco que debe quedar desapercibido, la falta de atención de servicios municipales de Zacatelco, en la recolección de la basura. Estamos a casi un año de gobierno local y el problema no ha sido resuelto. Hay calles y avenidas donde las familias permanecen de dos a cuatro semanas con sus residuos sólidos, por el hecho de que no pasa el camión.

El ayuntamiento debe ser más consciente y responsable ante una obligación que no tiene ninguna justificación. Esta inconsistencia deja abierto, que en cualquier momento, los habitantes arrojen la basura al exterior de la presidencia municipal, es una alternativa que marca la desesperación de las personas.

AXOCOMANITLA

La anterior administración pública de Axocomanitla dejó un desastre en sus obras públicas, una de ellas la calle 5 de febrero, la que ha sido destruida parcialmente en su carpeta de cemento hidráulico, para reparar la red de drenaje. Es lamentable ver cómo destruyen obras en municipios de esta región, por su mala calidad, trabajos que costaron millones de pesos. Este punto debe ser observado por el Órgano de Fiscalización Superior y obligar a los responsables a pagar con su propio dinero los gastos extras y no permitir que hagan uso del mismo recurso público.

XICOHTZINCO Y MAZATECOCHCO SON CONFLICTOS SIN RESOLVER

Ni para atrás ni para delante se visualizan los conflictos en Xicohtzinco y Mazatecochco donde grupos disidentes con las autoridades locales tienen cerradas las alcaldías.

El desahojo en la resolución de desaparecer el ayuntamiento en el municipio llamado del “jicote” está congelada en el Congreso local, por lo que los disidentes al alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez, no vislumbran que haya una respuesta favorable a sus quejas.