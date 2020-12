Momento Corporativo | Axtel, ¿todavía sigue siendo atractiva?

En sólo dos días los títulos de la empresa de telecomunicaciones que dirige Rolando Zubirán perdieron más de 20% luego de que informara que las intenciones de una venta de toda la compañía no prosperaron porque las ofertas recibidas no convencieron a la administración, y por lo tanto ahora buscarán la opción de desinvertir sus dos unidades de negocios por separado lo que no sólo tomaría más tiempo sino que el monto podría ser mucho menor de lo estimado porque el interés de los potenciales compradores sería mucho menor. El tema es que el mercado ya había descontado la venta de Alestra, lo que explica en buena medida el aumento superior a 80% que acumulan las acciones en el año. Sin embargo, los analistas de Banorte mantuvieron su tesis de inversión fundamental que cosidera las valuaciones de hasta doble digito de los negocios de infraestructura de telecomunicaciones debido a los altos márgenes y flujos previsibles, pero además la red de fibra óptica de Axtel es atractiva para el próximo despliegue de la red 5G. Mientras que Actinver dijo que confía en que Alfa, el conglomerado al que pertenece Axtel, continuará con su estrategia para liberar valor y al mismo tiempo que procura el mejor trato a los accionistas minoritarios por lo que mantuvo su recomendación de desempeño superior al mercado.

Nuevos valores





Silent4Business busca impulsar decididamente a los estudiantes universitarios del país enfocados en el crecimiento o mejora de los servicios de ciberseguridad, un segmento que sigue creciendo. Y en este contexto la compañía que encabeza Layla Delgadillo Aguilar, llevó a cabo la premiación del concurso “Innovation 4 Security - Cybersecurity Challenge 2019”, en el que participaron estudiantes de diversas universidades, y los ganadores fueron acreedores a una bolsa por un total de 500 mil pesos. La convocatoria se anunció en junio de 2019 por diversas instituciones de educación media superior, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y se extendió hasta febrero de este año para que los estudiantes pudieran concluir sus iniciativas.

Paladar exigente





Enrique Tomás, la cadena de jamonería más grande del mundo, que opera 10 tiendas en México se tuvo que adaptar a las nuevas condiciones económicas globales y la primera decisión fue mantener sus precios en el mercado local pese al aumento del euro, la moneda a la que tasa su amplia oferta de productos, lo que le permitió permanecer en el gusto de sus clientes, y al mismo tiempo identificar nuevas oportunidades de negocio, como paquetes de productos y vino. Enrique Tomás es una cadena internacional especializada en el mundo del jamón con un concepto que combina un bar de tapas españolas y una tienda gourmet que ofrece todo lo relacionado con el jamón ibérico y sus variantes, además de una selecta gama de embutidos, quesos y vinos, entre otros.

@robertoah