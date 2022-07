Visión empresarial | ¿Cómo vamos México?

La recuperación económica en México tuvo apenas durante el primer trimestre del 2022 una ligera aceleración. Sin embargo, se trata de un avance insuficiente para lograr las perspectivas de crecimiento que planteó la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2022 (3.4 por ciento), actualmente las encuestas al sector privado ubican sus expectativas alrededor del 1.8 por ciento. Hoy, estamos lejos de recuperarnos, nos ubicamos en niveles similares a 2016.

Por ello, si queremos avanzar en la recuperación económica es necesario que Gobierno y Empresas trabajemos de la mano. Ante la alta inflación y aumentos de la tasa de interés, será muy importante que el gobierno apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la Banca de Desarrollo, promueva la simplificación de trámites y regulatoria para facilitar la inversión.

Hay datos como los de empleo, que estiman un rezago de 900 mil puestos laborales de haber continuado con la tendencia de creación de empleos previa a la pandemia. Más aún, el rezago actual es de 2.2 millones de empleos para cubrir la demanda de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. La meta de creación de 100 mil empleos mensuales no se está alcanzando.

Ante esta situación y para abatir la pobreza, además de las becas, insistimos, es necesario impulsar la creación de más empresas de todos los tamaños y atraer más inversión. Una gran oportunidad que se debe aprovechar es la tendencia mundial por el Nearshoring, una práctica para hacer de México una plataforma de producción conectada aún más con EEUU y Canadá.

En este sentido, la inversión por parte de los particulares debe acompañarse de un gobierno que brinde certeza jurídica y haga respetar el Estado de Derecho, pues sólo así los inversionistas se animaran a invertir en cada zona de nuestro país. Los datos económicos muestran que la inversión fija bruta se encuentra aún en niveles similares a 2013 y 13 por ciento por debajo del máximo histórico alcanzado en julio 2018. México se ha mantenido fuera de la lista de los 25 países más atractivos para atraer inversión extranjera directa de AT Kearney.

Asimismo, otro factor a considerar es la seguridad pública, pues juega un papel relevante para que las empresas se instalen en nuestro territorio. Los datos indican que México vive una profunda e innegable crisis por la inseguridad. Nos cuesta principalmente en vidas y también por ser un duro golpe a la competitividad y confianza que generamos en el exterior. Hay alarma en el registro inédito de 118 mil 201 víctimas de homicidio doloso en tan sólo 42 meses en que inicio la presente administración federal.

Cabe destacara que es positiva la reducción del (-)12.0 por ciento en la incidencia de feminicidios en el comparativo del periodo enero-mayo de 2021 vs 2022, sin embargo, no todos las entidades tienen tipificado este delito o no lo categorizan de forma adecuada. Nos debe doler profundamente como mexicanos que casi 11 mujeres son asesinadas al día. Pugnamos para que ninguna mujer sufra este tipo de agresiones.

Las cifras en robo a vehículo, se había observado reducciones en 2020 y 2021, en lo que va de 2022 se han registrado 56 mil 890 carpetas de investigación por robo de autos, esto implica un aumento de 1.8 por ciento respecto al agregado del mismo periodo de 2021.

Otro tema a considerar es la extorsión pues de enero a mayo del 2022 se han registrado 4 mil 673 víctimas de extorsión, esto implica un aumento de 28.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2021. Es más de 1 extorsión por hora. Es uno de los delitos con mayor incremento y que más están afectando a las familias y negocios.

Al respecto, coincidimos con el diagnóstico de este gobierno federal: la violencia no debe combatirse con más violencia. Pero consideramos que la ruta no son los abrazos, ni los balazos. Lo que debe hacerse es aplicar la ley, construir una verdadera estrategia que parta de atender las causas (como la generación de más empleos) y del fortalecimiento, profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales, ministerios públicos, policías de investigación, jueces y de un sistema eficaz de reinserción social.

Tenemos claro que a esta administración federal le quedan 2 años muy valiosos, es tiempo suficiente para concretar las principales aspiraciones que le generaron respaldo ciudadano: poner por delante a los menos favorecidos, garantizar salud para todos, frenar la violencia y recuperar la paz.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.

