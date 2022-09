Alejandra Franco, lista para retomar grabaciones de "El Taipán"

La colombiana de 31 años, actriz, modelo e influencer Alejandra Franco quien actualmente radica en la Ciudad de México, platicó para El Sol de Tlaxcala, que se encuentra lista y a la espera para retomar su participación en la serie “El Taipán”, dirigida y producida por Geuriel Danini, la cual comenzó grabaciones en Colombia, pero por la pandemia tuvieron que suspenderlas.

Círculos Bety Nava, rumbo a Miss Continental Américas 2022

Explicó que hasta el momento no ha sentido que al interpretar algún personaje le haya ocasionado algún reto, pero aclaró que le encantaría sentir esa sensación, dándole vida a una sicaria, ladrona o vagabunda, algo que la aleje de su zona de confort, de su papel de niña linda.

Lee también:➡️

Al hablar de algún proyecto en la actuación que consideró un parteaguas en su carrera, Alejandra Franco mencionó la serie colombiana Bloque de búsqueda, producida por Teleset y Sony Pictures Television para UniMás y RCN Televisión en 2016. Sentí el cariño de la gente y la felicidad que me daba escuchar a mis amigos y familiares felicitarme, fue algo emotivo y alentador para seguir actuando.

Comentó que las metas que le faltan por alcanzar tanto en el modelaje como en la actuación son muchas. “Siempre quiero más, no me conformo, odio el conformismo, entonces pensar en que solo me falta algo, no está en mi cabeza, siento que me falta demasiado por hacer”.

Lee también:➡️

Expresó que como influencer es una responsabilidad demasiado grande, ya que cuenta con seguidoras pequeñas, es por ello por lo que siempre muestra lo mejor de ella, nada de vicios, las impulsa a ser mejores personas y amar a la familia.

Círculos [Video] Alexis presenta en Tlaxcala colección de otoño-invierno 2022

Expuso que siente a sus seguidoras como una segunda familia, ya que casi siempre se encuentra sola, lejos de casa, de su familia y el poderse comunicar con sus admiradoras mediante preguntas y respuestas, en vivos, la llena de felicidad y el leer sus mensajes lindos y alentadores, pero también le gusta motivarlas con sus cosas, pues sus fans quieren vestirse como ella y saber dónde compra su outfit o de los productos que usa en el cabello o el rostro.

Entérate:➡️Francisco Flores, el modelo de moda en Tlaxcala

Saber que quizás alguien se vea bien o le mejore su cabello por un consejo mío, eso me hace sentir útil, me gusta, añadió.

Manifestó que lo que busca proyectar en sus redes sociales es el respeto, el amor y la humildad.

Soy de las personas que no se cree más que nadie y me molestan los que lo hacen, ya que todos vamos para el mismo lado, no importa si eres rico o pobre

Círculos Francisco Flores, el modelo de moda en Tlaxcala

Más información:➡️[Video] Alexis presenta en Tlaxcala colección de otoño-invierno 2022

El impacto que considera que ha logrado a través de sus redes sociales, puede ser un impacto positivo al generar información importante, pero también negativo al crear una expectativa de vida en las personas que no existe o que puede llegar a ser inalcanzable, determinando que no todo lo que brilla es oro.

Del crecimiento que ha tenido en las redes sociales, exteriorizó su emoción al saber que tiene mil personitas con ella que les gusta lo que comparte y la hace sentir especial. “Quiero crecer más y más y estar rodeada de personitas como las que tengo ahora, humanas y buenas de corazón”.

Te puede interesar:➡️La reina tlaxcalteca, Janelly representará a México en Colombia

Alejandra Franco exteriorizó que de México le encanta su cultura, su gastronomía, aunque entre risas dijo que no le gusta mucho el picante; adora asistir al teatro para admirar las actuaciones de los actores mexicanos.

Al ser latina se considera una mujer pujante, que resuelve los obstáculos que la vida le presenta, además de ser competitiva, lo cual le ayuda a mejorar cada día.

Continúa leyendo:➡️Tlaxcala Diseña presenta colección

INICIOS

Alejandra Franco reveló que desde muy pequeña tuvo la iniciativa y como ese don artístico, en su escuela participaba en todos los actos cívicos, obras de teatros y otros eventos que se realizaban en su escuela, siempre le llamó más la atención la música que la actuación, pero, aunque todavía no se explica cómo comenzó tomando clases de actuación en Bogotá en el 2012, actualmente lo agradece y la considera una de sus grandes pasiones.

En el modelaje empezó en el 2002 en una academia de Medellín, ya que relató que le gustaba la idea de caminar, vestir y verse siempre bien, como las modelos en las revistas y logró ser una de las mujeres que tanto admiraba en su infancia.

No dejes de leer:➡️Dulce es coronada como Miss Turismo Latino Tlaxcala 2022

Señaló que sus comienzos como influencer fueron sorpresivos, pues estos se alcanzaron grabando sketches de comedia por gusto, y sin darse cuenta cada vez contaba con más seguidores y luego empezaron a llegar las propuestas de publicidad, convirtiéndose en otro ingreso económico.

Redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/alejandrafranco

Lee también:➡️Bety Nava, rumbo a Miss Continental Américas 2022

Tik Tok : https://www.tiktok.com/@alejandrafranco1

: https://www.tiktok.com/@alejandrafranco1 Twitter: https://twitter.com/alejitafranco01

LEE MÁS: ⬇️

Turismo [Video] Anuncia Xcaret presencia de Tlaxcala en el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte Círculos Van Melisa y América a Tenn Universe Tlaxcala 2022