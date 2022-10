Alejandro Juárez ganó la corona del certamen Mister Mundo Tlaxcala 2022

Como viviendo un sueño, así dice sentirse Alejandro Juárez Peña desde que triunfó en el certamen Mister Mundo Tlaxcala 2022. A sus 24 años, el modelo ha visto subir su popularidad, pero para él este título supone mucho más, pues es la recompensa de años de esfuerzo para lograr la mejor versión de sí mismo, y con ello alcanzar una meta que anhelaba desde su infancia.

Este joven reconoce que aún está en proceso de aprendizaje, pero no hay quien le supere en ganas e ilusión de participar en un certamen de belleza más grande, donde está dispuesto a darlo todo para mostrar su potencial.

Alejandro Juárez Peña ostenta el título de Mister Mundo Tlaxcala 2022. Cortesía | Alejandro Juárez

Además, al “rey de la belleza” le gusta involucrarse en acciones sociales, por ello trabaja en un proyecto para cuidar la salud mental de los jóvenes. La frase que lo impulsa todos los días es: Los límites los pones tú, que refleja la fuerza y las ganas que jóvenes como él tienen para hacer las cosas.

Actualmente está aprendiendo inglés y francés. “Quiero seguir preparándome para concursos a futuro, pues mi idea es dejar huella y demostrarle al mundo que más allá de la belleza física, la belleza intelectual resalta en el mundo de los certámenes, y que los hombres también podemos estar en un concurso y no hay estereotipos”.

¿Qué ha significado para ti ganar este concurso?

“Ha significado un antes y un después en mi carrera de modelo, pero, sobre todo, una muestra de que los sueños pueden cumplirse”.

¿Qué es lo primero que pensaste al escuchar tu nombre como ganador?

“No podía creérmelo, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, y, especialmente, me acordé de todos los que han creído en mí desde el principio, además de estar agradecido con la vida y mi familia, que han sido mi mayor impulso para lograr mis sueños en todos los aspectos”.

¿Te lo esperabas?

“Dios, no sé cómo responderte esto porque de verdad estoy emocionado, pero no me lo esperaba, me ha llevado tiempo asimilarlo. Pero es increíble la sensación de felicidad después de ver cómo todo el esfuerzo tiene su recompensa”.

¿Qué te motivó a participar en este certamen?

“Desde pequeño me encantaba el mundo de la moda, y poder participar en un certamen de belleza era un sueño para mí y nuca me rendí y seguí con mis sueños para triunfar en este ámbito, y lo logré y seguiré logrando mis objetivos para ser reconocido como un gran modelo, además de que quiero seguir demostrando que en Tlaxcala hay mucho talento, solo que apoyo no hay suficiente, pero te diré algo, los sueños se hacen realidad, no a la brevedad que uno le gustaría, pero sí se hacen realidad”.

Eres uno de los hombres más influyentes de la moda en Tlaxcala,

¿cómo asumes esta responsabilidad? “

Todavía me cuesta creer lo que he conseguido, pero, personalmente, lo asumo con humildad, muchas ganas e ilusión, y demostrar que los hombres también somos parte del mundo de los concursos de belleza”.

Alejandro Juárez, Modelo

Quiero seguir preparándome para concursos a futuro, pues mi idea es dejar huella y demostrarle al mundo que más allá de la belleza física, la belleza intelectual resalta en el mundo de los certámenes”

La frase que impulsa a Alejandro Juárez todos los días es: “Los límites los pones tú”, que refleja la fuerza y las ganas que jóvenes como él tienen para hacer las cosas.

