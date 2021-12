Amanda, una mujer versátil, comparte su trayectoria

Con grandes pasos, Amanda Flores camina por el mundo de la música. Es una cantante llena de juventud, pasión y versatilidad. A su corta edad ha destacado en la actuación, doblaje, música y, próximamente, se iniciará como escritora. Su mayor anhelo es llegar a más personas a través de su trabajo y talento.

Amanda Flores nació en Culiacán, Sinaloa, el 28 de enero de 1992. Es cantautora, actriz y vocal coach. Su interés por la música surge gracias a las películas de Disney, así como por su mamá, quien fue bailarina profesional y le inculcó el amor a la música, al baile, canto y artes en general.

Con tan solo 8 años de edad inició su carrera como actriz en las telenovelas "Mi destino eres tú", "De pocas pulgas" y "Piel de otoño". A los 15 años decidió enfocarse en la música, lo que le ha permitido vivir nuevas experiencias haciendo shows en vivo con orquesta, acústicos, grupos, banda de rock, mariachi y cuarteto de jazz.

ARTISTA COMPLETA

Al ser una artista completa, le ha tocado ser telonera de artistas como Edith Márquez y Fato el compositor, así como compartir escenario a dueto con María José, Edith Márquez, Voz de Mando, La Banda el Recodo, La Banda MS, La Original Banda Limón, Javier Rosas, entre otros.

En 2018 obtuvo una beca para estudiar canto y teatro musical en Nueva York con maestros de Broadway. En Nueva York tuvo la oportunidad de cantar "Burn", acompañada de la pianista del musical "Hamilton".

Con grandes pasos, Amanda Flores camina por el mundo de la música. Foto: Cortesía | Amanda Flores

También ha participado en doblaje donde ha interpretado temas para series, caricaturas y películas como "In the heights", película Inspirada en el musical de Broadway; "Candace contra el universo", Película de Disney plus donde interpretó "Canción al desconocido"; series de Apple TV como "Central park", donde dio voz a "Hazel" y a "Fran" en diálogos y canciones. Recientemente en "Schmigadoon", serie de Apple TV inspirada en musicales de Broadway, realizando doblaje musical; la serie de Disney XD "Grandes héroes", interpretando a "Olivia", y "Las mañanas con Mickey", cantando el tema principal a dúo con el ratón de Disney.

La cantante cuenta con tres discos y siete sencillos. Su más reciente sencillo se titula "Agridulce sentimiento", una canción dedicada al desamor. Actualmente, está trabajando en un nuevo material, donde aborda un tema importante para ella, "El feminismo".

En materia de doblaje, espera el estreno de su primer protagónico, así como varias películas donde prestó su voz. En octubre presentará su "Especial de Halloween", en YouTube, donde interpretará temas icónicos de villanos Disney y diferentes películas; este trabajo, a su vez, impulsará el disco "Especial de halloween vol. 3". Además, está por publicar su primer libro, una faceta nueva para Amanda, por lo que pide a sus seguidores estar pendientes de sus redes sociales para conocer todos los detalles.

Aprovecho para dar las gracias a El Sol de Tlaxcala por tantas atenciones y el apoyo que brinda a los artistas, saludos a los directivos y a su amble audiencia. Compartió sus redes sociales https://www.instagram.com/amandagpeflores/ y http://amandafloresmusic.com/

SOBRE AMANDA

Ha participado en diversas telenovelas infantiles.

Su trabajo le ha permitido llegar a Broadway .

. Su último sencillo se titula "Agridulce sentimiento".

A los 8 años de edad inició su carrera como actriz en tres telenovelas.

A los 15 años decidió enfocarse en la música.

