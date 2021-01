Antonio de Jesús es un hombre altruista

Él es Antonio de Jesús Apanécatl Ramírez originario de Santa Apolonia Teacalco tiene 32 años y desde hace más de media década que se ha convertido en uno de los emprendedores, y altruistas más queridos en redes sociales y ante la sociedad, por su noble causa a quienes más lo necesitan.

Es ingeniero mecánico y con pasión y amor le gusta a apoyar a la gente, en cada fecha especial del año, con lo que puede lo da de corazón, como cada 6 de enero, él se convierte en un rey mago y se acerca a las comunidades más marginadas de la entidad, para llevar un poco de alegría a los niños.

Conozcamos a Antonio el chico querido de redes sociales y que es tlaxcalteca

¿Qué significa el espíritu emprendedor para ti?

Es tener voluntad de hacer algo que no muchos se atreven a hacer.

¿Qué impulsa a un emprendedor?

Un hecho, una vivencia, una anécdota y de ahí el querer seguir haciéndolo hasta llegar a una meta o un objetivo.

¿Cuáles son las características de un emprendedor?

Tener voluntad, ser líder, ser arriesgado y valiente, a perder el miedo y no dejarse por el que digan los demás.

¿Qué hace exitoso a un hombre emprendedor como tú?

No dejarse vencer por sus miedos o derrotas, el levantarse cada mañana con la convicción de ser mejor cada día y hacer el bien común.

Para ti, ¿Cuál es la mejor temporada para ser altruista?

Cualquier temporada es buena para ser altruista y no solamente cuando hay temblores o inundaciones.

¿Qué te hace ser altruista?

El ver la situación de las personas y dejar alegrías, esperanza y creer en un mundo mejor.

¿Qué áreas sociales te interesan más?

Los sectores donde hay más marginación y pobreza.

¿Qué es lo que te inspira a ayudar?

El agradecimiento de las personas.

Hablemos un poco más de ti, ¿Cómo te consideras?

Soy una persona que ama ayudar a los demás sin recibir nada a cambio o sin fines políticos, me interesa el bienestar social y creo en la frase, si haces el bien, algún día el mundo te lo va a recompensar.

¿Cómo es tu vida social?

Soy una persona bastante ocupada por mi trabajo y le dedico muy poco tiempo a mi vida social.

En redes sociales te has vuelto viral por tu noble corazón, ¿Cómo te sientes con tanto halago?

Muchas personas me han felicitado, también muchas personas se han sumado a la labor, amigos y familiares y desconocidos me han reconocido cuando he regresado a los pueblos a dejar ayuda. Pero también eh recibido críticas.

De los mensajes que recibes ¿Cuál te ha llegado más?

Han sido varios, pero en especial en 2018 a una señora de la tercera edad, abandonada por sus familiares, le entregamos despensas y cobijas; también apenas en diciembre del 2020 unos hermanos con capacidades especiales nos dieron unas palabras de aliento y agradecimiento porque nunca recibían ayuda sin que les pidieran algo a cambio.

¿Cuál es tu satisfacción de lo que haces?

El ver a las personas agradecidas y contentas. Se les nota en su mirada y sonrisa.

