Danny Sanjose, un amante de la música

El cantante y compositor guatemalteco Danny Sanjose presenta su nuevo video y sencillo “Tienes La Perfección” tema que escribió junto a su amigo José Vera, el cual tiene un mensaje muy emotivo, un tanto personal y que, sin duda alguna, homenajea a las mujeres de la mejor manera posible.

Círculos Alan Fernández lleva a “Tlaxcala en las venas”

En una entrevista exclusiva vía telefónica para Círculos destacó la fuerza espiritual y sentimental de estos seres maravillosos, que en palabras de Danny se pueden comparar con cosas tan bellas como el Sol, el universo, el mar y todo lo majestuoso que la vida pone en frente.

Dijo que su primer sencillo es un tema muy romántico “pero no en el amor entre pareja, sino en el amor en uno mismo y tomé como inspiración la perfección de la mujer, quien, para mí, la perfección representa todo lo bello que nos da este planeta y lo más lindo que se ha visto en la vida haciendo de este el sentimiento más puro que se puede tener”.

A finales de abril entrará la Fase 3: @MarcoAMena



Lee más aquí ➡ https://t.co/H5DZhGPL6U#Tlaxcala #COVID19 pic.twitter.com/808POEEnRk — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 13, 2020

En su primer sencillo de Danny si hubo una mujer que inspiró en su máximo esplendor al guatemalteco a escribir este tema, su madre, quién lo ha apoyado incondicionalmente y que representa de la mejor manera lo que quiere decir con esta canción, siendo un tema con el que muchos se identificarán.

Círculos El "Gorrión de Huamantla" hace un homenaje a la música ranchera

El tema fue grabado en México a cargo de la producción de Rec On Studios, Luxito On Da Beat, Puget The Ones y Dieguito Navaja.

Comentó que en video se aprecia el empoderamiento femenino y los diferentes estilos de vida que llevan las mujeres hoy en día, desde madres solteras y profesionistas, entrenadora de crossfit, empresarias e influencers, así como la emotiva aparición de Natalia, quien es sobreviviente al cáncer y además es futbolista, quien le hace recordar a Danny una triste situación que vivió con su tía, quien lamentablemente falleció de cáncer y el cual es un movimiento que siempre estará apoyando.

Por último, dijo que pasando lo de la pandemia, Tlaxcala será uno de los primeros estados en visitar, y pidió a todos los lectores que no salga de su casa y lleven a cabo las recomendaciones del gobierno para evitar más contagios.

Estos son los hospitales privados que apoyarán a la SSa durante la pandemia



Los detalles en ➡ https://t.co/EnpMZ0MT8w #México #Salud pic.twitter.com/CcUZwEKRqw — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 14, 2020

Presenta su nuevo video y sencillo “Tienes La Perfección”; Tlaxcala será uno de los primeros estados que visitará después de la contingencia sanitaria por Covid-19

Sus redes sociales

Facebook @dannysanjose

Instagram @dannysanjose

YouTube Danny Sanjose

Tomé como inspiración la perfección de la mujer

No dejes de leer:

Círculos En esta cuarentena ponte en forma

Círculos Celebran al amor