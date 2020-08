Diseño y transformación | Iván Nyusat y su original estilo

En estos tiempos de confinamiento, hemos tenido la oportunidad de meditar mucho sobre varios puntos de nuestras vidas. Estoy seguro que todos pretendemos ser mejore seres humanos, ser más uno mismo. Les digo esto porque mi invitado de esta semana tiene muy claro que uno puede disfrutar de todo y que, por ningún motivo, un gusto debe tener una etiqueta.

En esta ocasión, mi invitado es Iván Nyusat, él sigue firme y fielmente sus convicciones. A través de la carrera de ilustrador, diseñador gráfico y artista visual que ejerce, translada sus sueños y miedos en personajes extraños, pero con un toque tierno.

Gracias a su gran talento Iván ha tenido la oportunidad de trabajar para la empresa OREO, en la elaboración de esculturas de chocolate. Con una sonrisa de satisfacción y refrescando su boca con un poco de agua, me comentó de igual forma ha tenido la oportunidad de ser conferencista en materia de ilustración a nivel universitario. Con un ligero suspiro, dijo: “así es Alberto, todos mis sueños se convirtieron, en realidad”.

Iván no es muy distinto a su lado artístico, con una personalidad que no está nada lejos de su carrera. Para mi joven modelo no hay etiquetas para vestir ni una línea que le imponga una sociedad; si al algo le gusta ya sea de vestir, o un look, sin problema lo adopta.

Con toda esa carga de actitud, me dejó claro que teníamos que hacerle algo congruente a sus pensamientos y manera de ver la vida, así que le sugerí unos tonos antagónicos en su cabello manejando el rojo y unas mechas en negro; el primero potencializará el color de sus ojos y el otro, le dará un sello único a su personalidad.

Realizamos unas grecas, dejando la melena a la altura del hombro. Cortesía | Alberto Durán

Es muy importante que tu diseñador de imagen use estos drásticos tonos para enfatizar, ya sea tus facciones o el color de tu piel, recordemos que todos tenemos personalidades diferentes, pero lo que sí tenemos en común todos nosotros, son las ganas de sorprender a los que nos rodean.

En cuanto al corte, éste fue muy divertido, pues de media nuca hacia abajo le casqueteamos y le realizamos unas grecas con unas figuras que apreciarán a través de Círculos, dejando su melena a la altura del hombro con unas ligeras capas para que tenga soltura y pueda jugar con él.

Espero les agrade esta propuesta, recuerden que en estos momentos de estrés nos ayudará mucho relajarnos y qué mejor que con una imagen que nos grite al espejo que estamos en un momento muy claro de crecimiento. Si alguno se identifica con mi modelo platíquenlo con su diseñador de imagen y verán las sorpresa que nos vamos a llevar.

Alberto e Iván después de la sesión de renovación de look. Cortesía | Alberto Durán

Recuerden que los espero la próxima semana para seguir con otros tips.

Mi agradecimiento a Iván Nyusat por acompañarme en Diseño y transformación.

