Enaltece Lisset Pérez el talento local

Lisset Pérez, la exreina de belleza y modelo profesional realizó una sesión de fotos en colaboración del talento joven tlaxcalteca, donde dejó ver que en la entidad hay grandes artistas en todos los ámbitos. Las prendas que posó fueron de la colección “Devota” del famoso diseñador de modas Alán Varela.

La bella joven no solo mostró el diseño de la moda, también en el maquillaje y resaltó a Brenda Sánchez con su Make Up Artist al igual que el shoting a cargo de Diego Aram MR.

En entrevista, dijo que es un honor ser parte de grandes proyectos emprendidos por jóvenes tlaxcaltecas que tienen talento,

es hora de apoyar a las nuevas generaciones que tienen bastante creatividad, valoremos lo que hacen, ayudemos a difundir su talento en todos los aspectos, estoy agradecida que me hayan invitado a ser parte de esto

Por otro lado, le preguntamos sobre sus nuevos proyectos y respondió que vienen cosas buenas para el otro año, pero quiere concretarlas para difundir. “Ustedes serán los primeros en enterarse, lo que sé que será una sorpresa”.

Lisset Pérez es licenciada en Ciencias de la Comunicación, actualmente se encuentra al aire con la información deportiva de Ahora Noticias.

Algunos de sus títulos de belleza son Señorita Tlaxcala 2017 y Miss Asia Pacific México 2018, por mencionar algunos.

¿Qué consejo le das a las jovencitas que quieren brillar con su talento y que de alguna u otra forma se les cierra el camino?

“Que no dejen de soñar y que, si en un lado no les dan esa oportunidad, hay otros que seguramente los están esperando, hay que tener paciencia y ser perseverantes y nunca digan no a algo que vean difícil”.

¿Has cumplido todos tus sueños?

“No, faltan, pero creo que voy avanzando, todo es poco a poco y también fui de las que se desesperaban por no obtener los resultados que quería y llegué al borde de aventar todo, pero no falto la buena persona que dio ánimos y dejar caerme”.

¿Eres lo que querías ser?

“Sí, desde niña me soñé en las pasarelas de moda y veía en la tele desfilar grandes modelos y decía quiero ser como ellas y lo logré, mi meta era estudiar algo que tuviera que ver en el medio y mira, lo hice y claro, sigo preparándome en todos los aspectos para seguir creciendo profesionalmente”.

Por último, invitó a la gente a que apoyemos el talento tlaxcalteca, “porque hay mucho, solo falta difusión entre otras cosas”.

