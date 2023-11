¡Es hoy, es hoy! Cierra Teatro del Pueblo actividades de feria con baile popular de Radio Tlaxcala

El tradicional baile de Radio Tlaxcala cerrará las presentaciones artísticas gratuitas del Teatro del Pueblo en "Tlaxcala. La feria de ferias 2023", este jueves 16 de noviembre.

Círculos Liberación y Banda Maguey complementan cartel para 150 aniversario de Xaloztoc

Por cuestiones de logística, la presentación que estaba programada a las 18:00 horas se adelantará media hora para iniciar a las 17:30 horas y dar lugar a las agrupaciones contempladas para el baile popular.

A las 17:30 horas será Grupo Yeah el que este subiendo a los escenarios para compartir con sus seguidores.

A las 18:30 horas la agrupación Mexikolombia, estará en el escenario para interpretar temas como: "No me engañes nunca", "No me llames más", "Tu eres lo que más quiero", "Cumbia reina", " Ya no vuelvas", "Llorando y tomando", entre otros.

Ali Telez y Loz Telechicos, estarán en el Teatro del Pueblo a las 19:30 horas, con temas como: "Sáname", "Vas a buscarme", "Yo soy tu maestro", "No soy nada para ti", "Si te vas", "La despedida", "Vamos a darnos tiempo", " Se que vas a llorar" y más.

En tanto, a las 20:30 horas Los Chicos Aventura y "Su muñeca esquiva", "Spanish Girl", "Lágrimas de escarcha", "La cita", "Ayúdame", "Mi obsesión", "Esa niña", "Fórmula de amor", estarán consintiendo a sus fans.

También estarán como invitados "Anny B y Bermudas", y con este evento concluyen las presentaciones artísticas sin costo en "Tlaxcala. La feria de ferias 2023"