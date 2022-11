Regresa la diversión | Familias disfrutan de la Gran Feria de Tlaxcala

Algodones de azúcar, juegos mecánicos, exposiciones de diversos artículos y de artesanías, entre otras atracciones, disfrutan las familias de la entidad y de estados vecinos en la Gran Feria Tlaxcala 2022.

Tampoco pueden faltar las famosas aguas frescas de frutas, que ofertan en el domo del Centro Expositor y dentro del Centro de Convenciones.

En cuanto a gastronomía, los asistentes saborean las tradicionales gorditas michoacanas, las consentidas de la Feria, así como espadas de camarones empanizados o al gusto, los pambazos, las cemitas y más.

Familia Torres Pelayo, visitantes de Puebla.

Otra atracción son las catrinas que se ubican en la Plaza del Mariachi, donde los visitantes posan para la foto del recuerdo.

Ashley, quien visita la Gran Feria Tlaxcala 2022 desde Veracruz, señaló que ha sido para ella y su familia una gran experiencia estar en esta festividad. La verdad está muy bonito, me gustó mucho venir aquí, me he divertido.

Mientras que otras familias disfrutan los juegos mecánicos, la música de cantantes locales, de magia y comedia, pues en la Feria de Tlaxcala hay diversión para todos los gustos.

