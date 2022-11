Triple X 369 consolida su carrera musical

El músico cubano Abdiel Marrero, mejor conocido en el medio artístico como Triple X 369, quien actualmente radica en Colorado, Estados Unidos, platicó que el video oficial de su última canción, “Babydoll”, en un mes sobrepasó las 200 mil reproducciones en YouTube.

Círculos Aleks Syntek es el invitado de este jueves en la Feria de Tlaxcala

Declaró que este tema de reguetón, compuesto por él y Kielyan, trata de una mujer que siempre tiene problemas con su novio, hasta que un día descubre que él le está siendo infiel, así que ella decide terminar la relación, para luego irse con una persona que la hace sentir bien en todos los aspectos.

No dejes de leer: ➡️Influencer tlaxcalteca Dariana González impone su estilo

Al hablar de trabajar con Kielyan, Triple X 369 comentó que fue una de las mejores experiencias porque nos entendemos muy bien musicalmente, ya que ambos somos compositores y tenemos mucho talento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Triple X 369 (@triplex369officiall)

Por otra parte, mencionó que le gustaría colaborar con Wisin y Yandel, “sé que si nos juntamos sería un hit mundial... igual me gustaría estar en una sesión de Bizarrap”.

Más información: ➡️Cantante tlaxcalteca Kelly Yáñez estrenará colaboración con la Gran Mixteca de Oaxaca

Adelantó que “viene una colaboración con un artista muy famoso de Puerto Rico, además del lanzamiento de nuevas canciones como ‘Extraño Tu Olor’, que considero que va a ser una de las canciones más grandes de mi carrera, y muchos videos musicales”.

Círculos Al grito de: ¡ya llegó chupitos!, ¡ya llegó Liliana!, las risas resonaron en la Gran Feria Tlaxcala

Añadió que “este año tuve 10 presentaciones en vivo en varios estados dentro de Estados Unidos, en el mes de noviembre me estaré presentándo en Las Vegas y en diciembre en Miami, Florida”.

Lee más: ➡️Portillo, un referente en la música de Latinoamérica

Sobre la idea de llamarse Triple X 369, explicó que “surge de un conocido que me decía Triple X, y yo le añadí el 369 porque son mis tres números preferidos”.

Pero su recorrido musical no ha sido fácil, pues contó que “muchas veces al principio de mi carrera quería tirar la toalla porque se me cerraban muchas puertas, nadie me apoyaba en mis presentaciones, nadie percibía la visión que yo tenía, hasta que poco a poco fui mejorando las producciones musicales, los videos musicales, además de unirme a artistas muy conocidos como Harryson y Anübix”.

Sus redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/triplex369officiall/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085833897466

YouTube: https://youtube.com/user/marrerochristian83

DATO:

El video de “Babydoll” fue dirigido por Osmani Perez, mejor conocido como Best Films Pro.

TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Círculos Emotiva noche de música regional con “El Jilguerillo de Tlaxcala”

Círculos Las infancias de Tlaxcala gozaron en familia del mágico concierto de Tatiana en la Feria